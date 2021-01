Heftige Kritik des FDP-Kreisverbandes an Corona-Maßnahmen

Die Liberalen des Kreisverbandes Ravensburg kritisieren die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und die schleppende Abwicklung durch die Landesregierung scharf. Beim digitalen Neujahrsempfang zeigte sich der Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser (MdB) angriffslustig. „Seit Monaten eiert man herum. Von einem Lockdown zum nächsten“, so Strasser in seinem Grußwort.

Strasser hatte klare Vorschläge, wie man es besser machen könne. Zum einen den besseren Schutz von Bewohnern in Alters- und Pflegeheimen, besondere Einkaufszeiten für Ältere und Taxigutscheine für Senioren. Zum anderen hat er die Sicherung des sozialen Wohlstandes im Blick. Er forderte negative Gewinnsteuern. Unternehmen sollten Gewinne von 2018/19 auf entstandene Verluste verrechnen können.

Miserable Impf-Situation

Besonders scharf kritisierte Strasser die Landesregierung. Manne Lucha, der grüne Minister für Soziales und Integration, habe bei der Organisation der Corona-Impfungen versagt. Auch im Hinblick auf die miserable Situation im Landkreis Ravensburg, der in der Impfstatistik im Land an letzter Stelle steht, forderte Strasser, dass Lucha nun seinen Hut nehmen müsse. Auch an CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann ließ Strasser kein gutes Haar. Die Lernplattform Moodle funktioniere nicht, man solle schleunigst Alternativen suchen, wie zum Beispiel Präsenzunterricht in Kinos oder jetzt leerstehenden Veranstaltungssälen.

Zur anstehenden Landtagswahl am 14. März dieses Jahres strebt die Landes-FDP eine Regierungsverantwortung an. Landtagskandidat Frank Scharr aus Wangen wünscht sich ein zweistelliges Wahlergebnis. Im Falle seiner Wahl will er den ländlichen Raum stärker in die Landespolitik einbeziehen. Er sucht den sachlichen, konstruktiven und wertschätzenden Dialog. Die Verrohung der außerparlamentarischen und auch parlamentarischen Auseinandersetzung ist ihm ein Dorn im Auge. Markus Waidmann, Landtagskandidat aus Ravensburg, möchte besonders beim Ausbau der Digitalisierung Impulse setzen. Zudem fordert er mehr Kompetenzen der Kommunalpolitik auch im Hinblick auf die zu zögerlichen Umsetzungen der Corona-Maßnahmen.

Chance für Amerika

Im Mittelpunkt des digitalen Neujahrsempfangs stand die Rede der Bundestagsabgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Auf die gerade vollzogene Vereidigung des neuen US-Präsidenten eingehend, zeigte sie sich berührt und glücklich, dass die vergangenen vier Jahre nun endlich vorbei sind. „Ich sehe eine große Chance für ein wunderbares Amerika, das wieder zu dem zu werden, was es wahr,“ so Strack-Zimmermann.

Als verteidigungspolitische Sprecherin der FDP forderte sie den Ausbau der militärischen Zusammenarbeit innerhalb der Nato mit den USA. Die Erhöhung des Wehretats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Verbindung mit dem Ausbau der Diplomatie und der Entwicklungshilfe sind ihr Ziel für eine starke und selbstbewusste EU in Augenhöhe mit den USA. „Wir brauchen eine gut ausgerüstete Armee. Sonst werden wir zerrieben,“ so Strack- Zimmermann zum Schluss.