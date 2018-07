Mitten in der Nacht musste die Ravensburger Feuerwehr zu einem Heckenbrand am Mittwoch gegen 1.30 Uhr in die Bagnatostraße ausrücken. Wie die Ermittlungen laut Polizeibericht ergaben, hatte der Bewohner eines Wohngebäudes Grillkohle unsachgemäß auf einem Komposthaufen entsorgt, weshalb sich dieser sowie eine angrenzende Thujahecke entzündeten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.