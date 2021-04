Sachschaden von etwa 7000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, in der Franz-Joachim-Beich-Straße in Ravensburg verursacht. Der Unbekannte touchierte laut Polizei das Heck eines Mercedes S500, der in einer Hofeinfahrt geparkt war, und suchte danach das Weite. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751/8033333 entgegen.