Hausnotruf kommt jetzt per Post

Um den Aufbau eines Hausnotrufgeräts in der aktuellen Situation sicherer zu machen, bieten die Johanniter den Hausnotruf jetzt als Lieferung per Paket an. Ein Termin zum Anschluss in der Wohnung sei damit nicht mehr nötig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Hausnotruf-Experten der Johanniter erfassen telefonisch alle relevanten Daten und schicken dann ein programmiertes Gerät über einen Paketdienst an die vereinbarte Lieferadresse. Er müsse nur an die Steckdose angeschlossen und mit einem Knopfdruck in Betrieb genommen werden.

Notruf ohne Telefon

Künftig reiche dann ein Knopfdruck, um einen Notruf auszulösen, ohne dass nach dem Telefon gesucht werden müsse.

„Die wichtigste Unterstützung für ältere Menschen ist nach unserer Erfahrung ein Hausnotruf“, sagt Siegfried Gessler. „Der Johanniter-Hausnotruf bietet die Möglichkeit, sich sicher in der gewohnten häuslichen Umgebung zu fühlen – besonders, wenn man alleine lebt und die Angehörigen nicht in unmittelbarer Nähe wohnen“, so Siegfried Gessler weiter. „Die Gewissheit, dass immer jemand zur Stelle ist, wenn Hilfe nötig sein sollte, ist für alle Beteiligten wichtig – für die älteren Menschen wie für ihre Angehörigen. Und durch den kontaktlosen Aufbau schützen wir unsere Kunden nochmal mehr“

Als Hilfsmittel anerkannt

Der Hausnotruf wird von den Pflegekassen als Hilfsmittel anerkannt. Auch können die Ausgaben für den Hausnotruf von der Steuer abgesetzt werden, denn er gilt als haushaltsnahe Dienstleistung.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0800/0191414 (gebührenfrei) oder im Internet unter www.johanniter.de/hausnotruf.