Hausbewohner bei Brand in Heizungskeller verletzt

Durch eine kleine Verpuffung in einem Brennofen ist am Montag gegen 8 Uhr in einem Heizungskeller in der Straße Metzisweiler in Ravensburg ein Brand ausgebrochen, berichtet die Polizei. Es waren Glutstücke aus der Brennkammer geflogen und auf den Boden gefallen. Diese entfachten das Feuer. Der Hauseigentümer, der durch die starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam wurde, versuchte die Flammen zu löschen und verletzte sich hierbei leicht. Die Freiwilligen Feuerwehren Ravensburg und Taldorf rückten mit 44 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an und konnten das Feuer rasch löschen. Der Hauseigentümer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15 000 Euro.