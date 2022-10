Hausaufgaben leicht gemacht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Einmaleins üben, neue Buchstaben lernen oder Englischvokabeln pauken: Hausaufgaben sind mitunter lästig und manchmal nicht einfach zu lösen, für das eigene Lernverhalten und das Vorankommen in der Schule aber wichtig. Für Kinder ist es hilfreich, wenn bei ihren Hausaufgaben jemand greifbar ist, den sie notfalls um Rat fragen können. Genau dafür ist das Team der Hausaufgabenbetreuung da. Jeden Freitag von 14 bis 15 Uhr sind Kinder der Klassen eins bis sieben aller Schultypen bei der Hausaufgabenbetreuung im Quartierstreff Rahlentreff in der Ravensburger Weststadt willkommen.

Die Schülerinnen und Schüler lösen ihre Aufgaben weitgehend selbstständig. Wenn sie an der ein oder anderen Stelle nicht weiterwissen, bekommen sie Unterstützung von den Ehrenamtlichen. Gemeinsam mit den Kindern prüfen sie auch die gelösten Aufgaben. Wer keine Hausaufgaben auf hat, kann trotzdem zur Betreuung kommen, um zum Beispiel Lesen oder Schreiben zu üben.

Das Team der Hausaufgabenbetreuung sucht auch laufend ehrenamtliche Verstärkung. Wer Lust hat, mitzumachen und gerne mit Kindern umgeht, meldet sich beim Mehrgenerationenhaus Rahlentreff (MGH).

Infos Hausaufgabenbetreuung: Jeden Freitag von 14 bis 15 im Rahlentreff, Rahlenweg 2 in der Ravensburger Weststadt. In den Ferien und am Freitag vor den jeweiligen Ferien findet keine Hausaufgabenbetreuung statt. Eine Anmeldung der Kinder ist nicht erforderlich.

Kontakt für ehrenamtlich Interessierte: MGH, Harald Enderle, Telefon 0751 7915368, sicher-wohnen.rv@stiftung-liebenau.de.

