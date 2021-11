Haus zeigt „Max Ernst. Zwischenwelten“ und „Caroline Achaintre. Shiftings“

Im Kunstmuseum Ravensburg werden am Freitag, 19. November, die Ausstellungen „Max Ernst. Zwischenwelten“ und „Caroline Achaintre. Shiftings“ eröffnet.

In der ersten Etage des Museum schlägt die Einzelausstellung des großen Formverwandlers und Pionier des Surrealismus Max Ernst (1891–1976) mit über 50 Arbeiten einen Bogen von den Anfängen bis zu dem Spätwerk des Künstlers. In der zweiten Etage gibt die erste museale Einzelausstellung in Deutschland von Caroline Achaintre (Jahrgang 1969) einen Einblick in das einprägsame Werk der deutsch-französischen Künstlerin. Achaintre überführt tradierte Techniken wie Tapisserie, Keramik und Aquarell in die Gegenwart.

Anmeldung zur Eröffnung um 19 Uhr unter kunstmuseum@ravensburg.de - es gelten die 2G-Regelung, medizinische Maskenpflicht und Kontaktverfolgung.