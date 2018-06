Haus am Ravensburger Marienplatz hat erhebliche statische Probleme

Das Gebäude Marienplatz 25 in Ravensburg ist seit Monaten schon eingerüstet. Bei der Generalsanierung des Gebäudes seien „erhebliche Schwierigkeiten in der Statik“ aufgetreten, sagte Baudezernent Dirk Bastin auf Nachfrage in der Gemeinderatsfragestunde. Im Zuge der Rohbauarbeiten waren aufwendige Unterfangungen sowie Abfangungen der Marienplatzfassade erforderlich, da in diesen Bereichen die hinausragenden Deckenbalken gebrochen waren und durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden mussten, so der Architekt. Wegen der aufwendigen Sicherung des Gebäudes im Innenbereich konnte der Massivbau im rückwärtigen Teil des Gebäudes nicht so schnell vorangetrieben werden. Das Haus ist laut Stadt kein Kulturdenkmal. Dort entsteht im Erdgeschoss und im ersten Stock das Eiscafé Clamore, das zur Pizzeria Walfisch gehört. Darüber sollen Nebenräume und Wohnungen entstehen.Foto: Felix Kästle