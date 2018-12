Hausärzteverträge finden nach Jahren neben Zustimmung auch Kritik

Seit zehn Jahren gibt es sogenannte Hausarztverträge. Damals haben der Hausärzteverband und die AOK Baden-Württemberg bundesweit den ersten Vertrag zur sogenannten Hausarztzentrierten Versorgung unterschrieben, wie die AOK Bodensee-Oberschwaben mitteilte. Sie zieht nach dieser Zeit eine positive Bilanz. Doch es gibt auch Kritik. Warum gibt es solche Verträge überhaupt? Und wem nützen sie?

Der Ravensburger Allgemeinarzt Rainer Urbach ist ein großer Fan der Hausarztverträge. Er hat 26 Jahre Berufserfahrung und sagt: „Die Hausarztverträge sind das beste, was während meiner Tätigkeit als niedergelassener Arzt eingeführt wurde.“ Er könne die Behandlung von Patienten mit Hausarztvertrag einfacher abrechnen, weil es nur vier Abrechnungsrubriken gebe. „In der Regelversorgung gibt es dafür Tausend Ziffern“, sagt Urbach. „Da denkt man mehr übers Abrechnen nach, als über die Behandlung.“

Einen Hausarztvertrag muss man bei seiner Krankenkasse abschließen. Damit verpflichtet man sich, bei gesundheitlichen Beschwerden als erstes zum Hausarzt zu gehen (Besuche beim Augenarzt und Gynäkologen ausgenommen). Dadurch soll der Hausarzt zum Koordinator im Gesundheitssystem werden.

Bei der AOK Bodensee-Oberschwaben haben 55 000 Patienten einen Hausarztvertrag abgeschlossen – bei insgesamt 228 000 Versicherten in der Region. 164 Ärzte sind an der Hausarztzentrierten Versorgung der AOK beteiligt. Auch andere Krankenkassen bieten solche Verträge an.

Doch was hat ein Patient davon, wenn er sich mit so einem Vertrag an einen Hausarzt bindet? Dadurch, dass der Hausarzt den Überblick über alle Arztkontakte des Patienten habe, werden eine mögliche Fehlmedikation und unnötige Doppeluntersuchungen vermieden, wie es von der AOK heißt. Durch die umfassende Arzt-Betreuung komme es zu weniger Krankenhauseinweisungen, das belegt eine umfassende und unabhängige Auswertung – unter anderem dadurch kann auch die Kasse Geld sparen. Die Wartezeit beim Arzt soll für Patienten mit Hausarztvertrag begrenzt sein. Außerdem bekommen sie mehr Vorsorgeuntersuchungen bezahlt.

Allgemeinarzt Urbach ist überzeugt, dass viele Patienten ohnehin bei ihm erst mal richtig sind, wenn es irgendwo schmerzt: „90 Prozent aller Fälle können wir erledigen.“ Urbach sagt, dass er in Fällen, in denen er nicht weiter wisse, innerhalb einer Woche einen Facharzttermin für den Patienten erhalte.

Der Deutsche Facharztverband hat indes eine kritische Position zu solchen Verträgen. Wenn einem Patienten etwa das Fußgelenk schmerze, müsse er doch nicht erst zum Hausarzt, um dann mit Überweisung zum Orthopäden zu kommen – das sei ein Mehraufwand für den Patienten, meint der stellvertretende Vorsitzende Uwe Kraffel. Er hält es im Gegensatz zur AOK sogar für wahrscheinlich, dass unnötige Untersuchungen veranlasst werden. „Es besteht die Gefahr, dass der Hausarzt aus einer gewissen Unsicherheit heraus ein Zuviel an Diagnostik macht“, sagt er.

Vor allem nützt der Hausarztvertrag den Hausärzten. Ärzte im Hausarztvertrag wie Rainer Urbach, die die Koordinierungsfunktion im Gesundheitssystem für den Patienten übernehmen, bekommen eine höhere Vergütung. Seine Praxis sei durch die Teilnahme am Vertrag attraktiver für Allgemeinärzte in Ausbildung,von denen es in Deutschland schon jetzt zu wenige gebe. „Ich kann denen mehr bezahlen, als wenn ich um jeden Pfennig kämpfen muss“, sagt Urbach.

Der Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, Roland Beierl, fügt hinzu: „Die Regelversorgung ist darauf ausgerichtet, möglichst viele Patienten zu haben. Aber machen Sie das mal im Allgäu!“ Im Hausarztmodell hänge die Vergütung nicht nur davon ab, ob der Patient in die Praxis kommt. „Der Vertrag erleichtert Ärzten, in bevölkerungsarmen Gegenden zu arbeiten“, so Beierl. Eine flächendeckende Versorgung sei wiederum für die Bevölkerung im ländlichen Raum wichtig. Wenn die Arzt-Patienten-Beziehung gestört ist oder es sonstige Gründe für eine „Trennung“ gibt, kann ein Vertrag laut Beierl jederzeit aufgelöst werden.