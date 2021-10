Hauptversammlung der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Hauptversammlung 2020 nicht im gewohnten Rahmen stattfinden konnte, waren die Plätzler sehr froh ihre Mitglieder in diesem Jahr wieder zu einer Hauptversammlung „in Präsenz“, im Gemeindehaus St. Martin einladen zu können.

In ihrem Geschäftsbericht ließ Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser die Zeit seit der Fasnet 2020 Revue passieren. Die Fasnet 2021 war völlig anders und schön, dennoch nicht wiederholenswert. Viele Plätzler haben sich an den unterschiedlichen digitalen Beiträgen der Plätzlerzunft beteiligt. Dafür sprach die Zunftmeisterin ihren Dank aus. Aufgrund der nicht stattfindenden Fasnet und der ebenfalls ausgefallenen Events wie Blutfreitag, Stadtfest usw. wird für den Erhalt eines Bändels in 2022 kein Engagement notwendig sein.

Im Anschluss gab Vizezunftmeister Jens Rall einen Ausblick auf den Planungsstand für das Große Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, welches 2024 in Weingarten stattfinden wird.

Schriftführerin Sanne Sauter konnte statistisch ergänzen, wie viele Sitzungen in Präsenz und virtuell in der vergangenen Zeit seit der Fasnet 2020 abgehalten wurden. Ebenfalls fasste die Schriftführerin die Punkte zusammen, die aus der – ebenfalls digitalen – Kritiksitzung kamen.

Dass Corona auch ein Loch in den Geldbeutel der Zunft gefressen hat, machte der Kassenbericht von Säckelmeisterin Hannah Heilig deutlich. So müssen die Plätzler ein „Minus“ in der Kasse für das vergangene Jahr verzeichnen. Der Vorstand und der Zunftrat der Plätzlerzunft wurden nach dem Bericht der Kassenprüfer Olaf Rauber und Markus Binder, auf Antrag von Eugen Hund, einstimmig entlastet.

Nach der Pflicht folgt die Kür, in diesem Fall der Punkt Ehrungen. Susanne Frankenhauser würdigte Thomas Gössling, den 2020 ausgeschiedenen Vizezunftmeister, für seine über 20 Jahre dauernde Tätigkeit als Vorstand der Plätzlerzunft und sprach ihm großen Dank aus. Besonders seine Dicht- und Reimkunst, die beim Rathaussturm immer für Begeisterung sorgte, dürfte den meisten Weingärtnern im Gedächtnis bleiben.

Eine große Aufgabe übernahm Thomas Gössling auch nach dem plötzlichen Tod von Klaus Müller mit der kommissarischen Leitung des Vereins. Thomas Gössling ging in seinen Worten anschließend auf die von ihm übernommenen zahlreichen Aufgaben ein und schloss augenzwinkernd mit einer Zeile aus dem Ratshaussturm: „I bin entsetzt, i bin empört, hon selta so en Scheissdreck gehört.“