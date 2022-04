Hauptversammlung Burghaldentorkelverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einer gut organisierten Hauptversammlung, die Corona-bedingt zuletzt ausgefallen war, wurden die Weichen teilweise neu gestellt. Ein langsamer Generationenwechsel zeichnete sich ab. Unter der Moderation von Michael Horn wurde ein neuer Vorstand gewählt. Marcel Bechinger wird künftig zusammen mit dem Stellvertreter Hans Kiderlen verantwortlich zeichnen und neue Impulse in den Verein hineintragen. Beide wurden einstimmig neu beziehungsweise wiedergewählt. Ebenfalls im Amt einstimmig bestätigt wurde der Kassenwart Roland Uhl. Als neue Schriftführerin fungiert künftig Sigrid Amann.

Honold blickte auf die Anfangszeit des Vereins zurück und erzählte kurze Anekdoten, bevor er einstimmig entlastet wurde. Ein Grußwort im Namen des Oberbürgermeisters und Gemeinderats überbrachte MdL August Schuler, der die Wichtigkeit der Vereinsarbeit in Ravensburg betonte und von sehr engagierten Bürgern sprach. Er dankte den anwesenden Gründungsmitgliedern und betonte die gute Kooperation in den vergangenen Jahren. Anschließend übergab Hans Kiderlen, seinerseits vielseitig engagierter Ravensburger, die Urkunde der Ehrenmitgliedschaft an Werner Honold. Der makellose Kassenbericht wie auch der Bericht des Kassenprüfers umfasste gleich zwei Jahre und beide gingen glatt über die Bühne.

Anschließend stellten der neue Vorstand und sein Stellvertreter ihre Visionen für die Zukunft des Vereins vor. Dabei wurde klar, dass man Bewährtes kontinuierlich fortführen wolle, aber auch neue Visionen brauche. So eine verstärkte Kooperation mit den Ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Weinberg und deren Integration in den Verein. Bechinger, der sich bisher zusammen mit anderen Mitgliedern der Mehlsäcke schon seit zwei Jahren beim Mähen der Weinberge eingebracht hat, betonte, dass man digitaler werden wolle zeigte sich überzeugt, dass man zusammen mit den erfahrenen Köpfen im Verein weiterhin einen guten Weg beschreiten könne. „Die Zukunft ist nach vorn offen“, brachte es Micha Horn auf den Punkt. Beschlossen wurde ebenfalls eine Neuauflage des Weinfestes am Burghaldentorkel am 24. September. Dieses war wegen Corona zwei Jahre lang ausgefallen.

„Ich freue mich, dass es gut weitergehen wird und dass wir eine Brücke bauen konnten von uns Alten zu den Jüngeren“, resümierte Knut Briegel abschließend. Die Hauptversammlung endete nach knapp zwei Stunden.