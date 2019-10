Hattler gastiert am 10. Oktober in der Zehntscheuer

Das Bandprojekt Hattler bietet laut Vorschau eine Mischung aus Funk, Soul, Pop, Nu Jazz und Clubsounds. Am Donnerstag, 10. Oktober, kommt die Band des deutschen Jazzrock-Bassisten Helmut Hattler in die Ravensburger Zehntscheuer. Live wird das Repertoire der Hattler-Alben („No Eats Yes“, „Mallberry Moon“, „The Big Flow“, „The Kite“, „Velocity“) präsentiert. Angereichert wird der Auftritt von Hattler von Live-Videoprojektionen. Zu hören sind: Fola Dada (Vocals), Torsten de Winkel (Gitarre), Oli Rubow (Drums), und Hellmut Hattler (Bass). Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und der Schwäbische Zeitung sowie an der Abendkasse gibt es zu 24 Euro (ermäßigt 22 Euro, Vereinsmitglieder 20 Euro).