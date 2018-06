Harun Toprak wechselt zum VfB Friedrichshafen

Im Januar 2013 ist Harun Toprak zum FV Ravensburg zurückgekehrt. Zu dem Verein, bei dem er bereits in der Jugend spielte. Nun ist für Toprak die Zeit beim Fußball-Oberligisten zu Ende. Der 30-Jährige, der einen eigenen Saftladen in der Ravensburger Altstadt betreibt, wechselt zur neuen Saison zum Landesligisten VfB Friedrichshafen.

Harun Toprak war der einzige Spieler in der ersten Mannschaft, dessen Zukunft auch nach dem letzten Saisonspiel noch nicht klar war. Klar war nur, dass der 30-Jährige den Aufwand in der Oberliga nicht mehr betreiben wollte. „Wir werden versuchen, ihn zu halten“, sagte der Sportliche Leiter Peter Mörth. „Wir hoffen, dass er unsere U23 in der Landesliga verstärken kann.“

Dazu kam es jetzt nicht. Toprak, der beim FV auf der rechten Seite für Betrieb sorgen sollte, geht zum Landesliga-Nachbarn der FV-Reserve, zum VfB Friedrichshafen. Für ein Jahr hat Toprak beim VfB unterschrieben, danach wird er wohl mit dem aktiven Fußball aufhören und sich anderen Zielen widmen. SZ-Informationen zufolge plant Harun Toprak zusammen mit seinem Bruder Ömer, dem türkischen Nationalspieler und Innenverteidiger von Borussia Dortmund, ein Projekt außerhalb des Fußballs in Köln.

Für den FV bestritt Harun Toprak in dieser Saison 29 Partien. Vier Treffer gelangen dem 30-Jährigen für den Tabellensechsten, dazu gab Toprak eine Vorlage. Höhepunkt seiner Zeit beim FV war der Gewinn des Verbandspokals im Sommer 2016 sowie das Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg.