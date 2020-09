Hartmut Hahn stellt in Ravensburg aus

Der Biberacher Künstler Hartmut Hahn stellt vom 8. September bis 23. Oktober in der Sparkassengalerie Ravensburg aus. Die Ausstellung trägt den Titel „Momente“ und Momentaufnahmen sind es, die der Maler auf die Leinwand bannt.

Hahns Motive sind in latenter Unschärfe gehaltene Landschaften, Wolken oder Figuren in diffuser Umgebung. Die Momente, die ihm als Vorlage für seine Ölgemälde dienen, hält der Künstler zunächst mit der Digitalkamera fest. Aus tausenden Fotografien wählt er dann die Motive für seine Werke aus. In der sogenannten Primamalerei überträgt er die Vorlagen in Öl auf Leinwand. So erhalten seine Gemälde die weichen Farbverläufe, die seine Werke auszeichnen.

Hartmut Hahn beschreibt seinen persönlichen Stil als „romantischen Realismus“. Seine Werke entstammen einem realistischen Moment, festgehalten in der Fotografie. Im künstlerischen Prozess werden sie durch das Weichzeichnen und das Auflösen von Zusammenhängen „romantisiert“.

Hartmut Hahn wurde 1971 in Biberach geboren. Er studierte von 1995 bis 2000 Bildende Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und besuchte dort von 2000 bis 2003 die Meisterklasse bei Professor Joachim Jansong. Im Juli 2000 erhielt Hahn den Abschluss als Diplom-Medienkünstler und im September 2003 das Meisterschülerdiplom. Mehrmonatige Studienaufenthalte verbrachte der Künstler in Mittelamerika, den USA, in Shanghai, Hong Kong und England. 2009 gründete Hahn den Kunstraum Brunnen 187, war 2011 Mitbegründer der Ateliergemeinschaft XTRO Ateliers in Berlin-Oberschöneweide, sowie Begründer des temporären Kunstraums The Cathedral.

Vernissage ist am Montag, 7. September, 19 Uhr. Dazu ist eine Anmeldung unter Telefon 0751/84-1656 nötig. Zu sehen ist die Ausstellung bis bis 23. Oktober zu den Öffnungszeiten der Sparkasse: montags bis freitags von 9 bis 12.15 Uhr, montags, dienstags und freitags auch von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr.