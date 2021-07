Harfenkonzert in der Klosterkirche Weißenau

In der Klosterkirche Weißenau findet am Freitag, 9. Juli, um 20 Uhr, ein in doppelter Hinsicht außergewöhnliches Konzert statt. Zum einen ist von Georg Christoph Wagenseil sein heiteres wie auch anrührendes Harfenkonzert zu hören. Die Kombination Harfe, Orgel und Streicher ist sehr selten, wie auch der „Harfenengel“ an der Weißenauer Orgel. Es spielt die Harfenistin Tatjana von Sybel, die kürzlich die Ehre hatte, die weltberühmte Sopranistin Anna Netrebko in der Oper Dubai zu begleiten.

Zum anderen stehen zwei Kantaten von Isfridus Kayser auf dem Programm des „Kayserlichen Konzerts“. Kayser war zu seiner Lebenszeit (1712-1771) in ganz Europa bekannt und wurde „Cäsar der Musik“ genannt. Er war Prämonstratenser-Pater in Obermarchtal und seine Werke erklangen sicher auch im Weißenauer Prämonstratenser-Kloster. Sein Todestag jährt sich in diesem Jahr zum 250. Mal. Grund genug, wieder einmal zwei seiner bedeutendsten Kantaten aufzuführen. Seine Werke sind Beispiele für die hohe Musikkultur in den Klöstern und Reichsstiften Oberschwabens im 18. Jahrhundert. Es singt die Stuttgarter Sopranistin Johanna Pommranz, die schon zahlreiche Preise erringen konnte. Außerdem wirken mit ein Streichquintett mit Konzertmeister Günther Luderer und Gregor Simon am Orgelpositiv. Es wird im Altarraum musiziert.

Karten sind ab 19.15 Uhr am Kirchenportal erhältlich. Informationen auch unter www.weissenau-kultur.de