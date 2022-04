Hannes und der Bürgermeister kommen nach Ravensburg

In der Oberschwabenhalle in Ravensburg heißt es am Montag, 9. Mai, und Dienstag, 10. Mai, wieder: „Komedianten sind in der Stadt!“ Albin Braig als „Hannes“, Karl-Heinz Hartmann als „Bürgermeister“ sowie Benny Banano, Manne Arold, Flex Flechsler und Selle Hafner als „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ treten erneut an, um das werte Publikum in schwäbische Ekstase zu versetzen. Der allererste Sketch von „Hannes und der Bürgermeister“ war Teil eines bunten Programms der Komede-Scheuer Mäulesmühle Ende der 1980er-Jahre. Seither entwickelte sich dieses komödiantisch-musikalische Hochleistungspaket zum Kassenmagnet und Quotenrenner, heißt es in einer Ankündigung. Karten sind noch erhältlich bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Alle bislang gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den jeweilig erworbenen Wochentag und müssen nicht ausgetauscht werden, teilen die Veranstalter mit.