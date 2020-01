Hank Shizzoe Quartet spielt in der Zehntscheuer

Hank Shizzoe ist zurück in der Zehntscheuer, in der er am Samstag, 1. Februar, gemeinsam mit seiner Band neben älteren Nummern vor allem Songs seines neuen Albums „Steady as we go“ spielen wird.

Wie der Veranstalter in der Ankündigung mitteilt, werden dabei Americana Roots-Sounds in schönster Klangkultur zu erleben sein. Neue Lieder treffen auf Traditionals, Coverversionen von Randy Newman, Washboard Sam, Tammy Wynette und eine bewegende Hommage an Tom Petty.Es spielen: Hank Shizzoe (Gitarren, Gesang), Tom Etter (Gitarren), Simon Baumann (Schlagzeug), Michael Flury (Posaune).

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Karten kosten im Vorverkauf wie an der Abendkasse, 20, ermäßigt 18, für Vereinsmitglieder 16 Euro.