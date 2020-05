Handwerksbetriebe im Kreis leiden unterschiedlich hart unter der Krise

Mehrere Täter haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten der Commerzbank in Tuttlingen gesprengt. Aktuell sind die Täter laut Polizei flüchtig. Die Bahnhofstraße ist abgesperrt.

Laut Polizei verschafften sich die maskierten Täter am Freitag gegen 4 Uhr morgens Zutritt in die Commerzbank in der Bahnhofstraße und sprengten den Geldautomaten. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in einem dunkelblauen Volkswagen Golf Variant mit dem Kennzeichen TUT-M 1406 vom Tatort.