Handwerkerteam hilft beim Reparieren

Das Hobby-Handwerker-Team des Mehrgenerationenhauses Gänsbühl bietet seine Hilfe in der Ravensburger Oberstadt an. Hans Harrer (von links), Hans Schaudt, Bernd Sturm, Steffen Beron und Hermann Große Hüttmann reparieren ehrenamtlich und geben auch Anleitung, wie man zum Beispiel sein Fahrrad selbst reparieren kann. Die Kosten für Ersatzteile müssen immer selbst getragen werden. Menschen mit wenig Geld bietet das Handwerkerteam seine Arbeit kostenfrei an – Besserverdienende werden um eine Spende für die soziale Arbeit der Einrichtung gebeten. Wer einen Auftrag hat, füllt vor der Werkstatt einen Auftragszettel aus oder hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter von Hermann Große Hüttmann unter Telefon 0751 / 62153. Jeden Donnerstag ab 14 Uhr steht das Team auch persönlich in der Werkstatt, Herrenstraße 43 in Ravensburg, zur Verfügung.