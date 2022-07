Handwerk trifft Kunst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 24. Juni besuchte ein kleiner Teil des Arbeitskreises der Unternehmerfrauen die „Galerie 21.06“ in der Grüner-Turm-Straße 24 in Ravensburg (Inhaberhin: Frau Dreher). Nach zwei Jahren coronabedingten Ausfällen konnte endlich der Event „Kunstgenuss“ stattfinden.

Ursprünglich war der Besuch bei der Holzbildhauerin Mareike Lemke in ihrem Atelier Amtzell/Pfärrich geplant. Doch wetterbedingt und wegen zu wenig Platz in der Werkstatt, wurde das Treffen kurzfristig in die Galerie nach Ravensburg verlegt.

Nach der Begrüßung der Galeristin Andrea Dreher und den anwesenden Künstlerinnen Mareike Lemke und Gabi Janker-Dilger, bekamen die Damen der ufh eine kurze Einführung in die Kunst und aktuelle Ausstellung. Zahlreiches Hintergrundwissen, spannende Geschichten und Einblicke in die Kunstszene wurden erläutert.

Frau Lemke stellte einige ihrer Holzmodelle aus, welche so täuschend echt aussahen und wirkten. Alle anwesenden Damen waren total begeistert.

Die andere Künstlerin, Frau Gabi Janker-Dilger, stellte einen Teil von ihren linearen Skulpturen aus. Auch diese fanden große Bewunderung.

Nach einer Führung durch die gesamten neuen Räume der Galerie gab es noch ein nettes Zusammensein mit angeregtem Austausch. Bei Fingerfood und Getränken, sehr interessanten Gesprächen mit den Künstlerinnen und der Galeristin, konnte der Abend gemütlich und trocken ausklingen, während es draußen „Bindfaden“ regnete.