„Handverlesene Bands begeisterten die Zuschauer“

Die „22. Jazztime in Town“ hat am vergangenen Wochenende mit fast 200 Musikern und insgesamt 34 aktiven Bands tausende Musikfans und Bummler in die Innenstadt gelockt. Gerhard Reuther (Archivbild: Adler) gehört zum etwa 15-köpfigen Organisatoren-Team der Jazznacht und hat Barbara Sohler ein paar kurze Fragen beantwortet.

Wie lautet Ihr Fazit?

Als zuerst einmal möchte ich unserem Team ein großes Kompliment aussprechen: Alle haben wieder einmal einen tollen Job gemacht. Letztlich war auch der Buttonabsatz zufriedenstellend, wir haben etwa 1500 Stück verkauft. Das ist wichtig für uns – auch wenn an einem so traumhaft milden Abend wie vergangenen Samstag auch Musikfans auf ihre Kosten kommen, die keinen Button haben. Wir möchten aber auch unsere Musiker fair bezahlen. Immerhin leisten die in der Jazznacht wahre Schwerarbeit.

Allem Anschein nach hat auch das Programm großen Anklang gefunden…

Ja, das liegt daran, dass die Bands, die wir anfragen und einladen alle handverlesen sind. In den vergangenen 22 Jahren haben wir ein Netzwerk entwickelt, sind in Kontakt mit vielen Musikern, die immer wieder gerne zu uns kommen und dann macht das auch die Runde. Oder Jemand hat irgendwo eine Band gehört, die sich unbedingt einzuladen lohnt. Das ergibt dann diese Mischung aus vielfältigen Stilen, die unser sachkundiges Publikum immer wieder aufs Neue begeistert, wie uns die Besucher regelmäßig rückmelden.

Welche Band hat es denn Ihnen besonders angetan?

Das ist wie immer schwer, bei so einem breiten Angebot, in dem es viele verborgene Perlen zu entdecken gab. Aber ich persönlich bin Fan der schwedischen Band „Beat Funktion“, die mit der Wiener Powerfrau Natascha Flamisch nach nur einer einzigen Probe den Schwörsaal zum Kochen brachten. Und „Archie Banks“, diese junge Band, die am Freitag den Auftakt im Bärengarten machten, sind wahrlich auch ein Ohrenschmaus gewesen, mit ihrer Mischung aus Hip-Hop und feinsten Jazzimprovisationen. Der Rapper Calvin Bynum hat uns im Übrigen sein Gesicht für die diesjährigen Plakate zur Jazznacht geliehen.

Noch ein Satz zum Wetter?

Warum nicht. Schließlich gab es schon Jazznächte mit Graupelschauern und Blitzeis. Das Gegenteil davon konnten alle am Samstag genießen. Natürlich beflügelt eine laue Jazznacht die Sinne und lockte daher Menschen jeden Alters in die Innenstadt. Es war fast so etwas wie Rutenfest-Atmosphäre zu spüren. Und das ist für die Streetbands – in diesem Jahr waren es vier – dann natürlich besonders schön.