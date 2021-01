Handtasche aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat aus auf dem Parkplatz des Metro-Marktes in der Bleicherstraße in Ravensburg am Montag gegen 10 Uhr eine Handtasche aus einem dort unverschlossen abgestellten Auto gestohlen. Eine Videokamera zeichnete die Tat auf.

Wie die Polizei schreibt, handelt es sich bei dem Täter Täter um eine männliche Person mit osteuropäischem Aussehen, die hellgraue Jeans, eine schwarze Bomberjacke sowie eine graue Mütze und weiße Turnschuhe mit einem schwarzen Streifen trug. Personen, die Hinweise zu dem Mann geben können, der in Richtung Firma Bausch geflüchtet war, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu wenden.