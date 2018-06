Handballderby in Ravensburg

Zum ersten Mal seit fünf Jahren stehen sich die Handballer des TSB Ravensburg und des TV Weingarten heute Abend in einem Ligaspiel gegenüber. Los geht es in der Kuppelnauhalle um 18.15 Uhr. Die TVW-Frauen spielen in der Landesliga beim TV Gerhausen.

Männer Bezirksliga: TSB Ravensburg – TV Weingarten (Sa, 18.15 Uhr, Kuppelnauhalle) – Von beiden Seiten wird dieses Spiel seit Langem mit großer Vorfreude erwartet. Viele Verantwortliche mussten im Vorfeld bereits in den Geschichtsbüchern zurückblättern, um herauszufinden, wann das letzte Derby war. Es war vor fünf Jahren – am Ende der damaligen Saison stieg Weingarten in die Landesliga auf und Ravensburg in die Bezirksklasse ab. In der Zwischenzeit ist aber aus diesem damaligen „Zweiklassen-Unterschied“ nicht mehr viel geblieben. Beide Mannschaften mussten in der jüngeren Vergangenheit einen schmerzhaften Abstieg aus der Landesliga verkraften.

In erster Linie stehen am Samstag in der Kuppelnauhalle allerdings die zwei Punkte im Vordergrund. Bei dieser Begegnung möchten sich weder der TSB noch der TVW eine Blöße vor dem Stadtnachbarn und den vielen Zuschauern, Freunden und Bekannten geben. Sowohl beim Landesliga-Absteiger Ravensburg als auch bei dem an der Landesligarelegation gescheiterten TV Weingarten vollzog sich nach der Saison ein personeller Umbruch. Obwohl beide Mannschaften in ihrem jeweils ersten Saisonspiel mit einem deutlichen Sieg überzeugten, lässt sich noch keine Tendenz für die Saison voraussagen. Sowohl die Rams als Absteiger als auch der TVW wollen in der Bezirksliga aber eine gute Rolle spielen.

Aus einer soliden Abwehr heraus ein geordnetes, aber temporeiches Angriffsspiel aufzubauen, ist die Marschroute beider Trainer. Daher wird wohl kaum geschicktes Taktieren, sondern vielmehr das richtige Verhältnis aus Kampf und Abgeklärtheit das Mittel sein, sich besser als der Gegner zu verkaufen und damit zu gewinnen. Die Voraussetzungen für ein enges und intensives Derby sind auf jeden Fall da.

Beide Mannschaften sind am vergangenen Wochenende erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der TVW gewann gegen die TSG Ehingen – einen der Aufstiegsfavoriten – überraschend deutlich mit 26:15, die Ravensburg Rams fuhren ebenfalls einen ungefährdeten und deutlichen 29:22-Sieg gegen die HSG Langenargen/Tettnang ein. Das letzte Duell der beiden Mannschaften haben die TSB-Handballer wohl noch in schmerzhafter Erinnerung. Im Pokal-Final-Four gab es für die Ravensburger wenige Tage nach dem bitteren Abstieg aus der Landesliga eine heftige 22:35-Klatsche. Für das Ligaspiel dürfte das allerdings kein Gradmesser mehr sein. „Ich freue mich auf das Spiel“, sagt der TVW-Trainer Daniel Kühn. „Aber wir hätten es lieber in der Landesliga ausgetragen.“

Für die Weingartener bleibt die Marschrichtung unverändert, die Abwehrreihe um Pascal Fonfara muss zunächst ihre Aufgaben möglichst optimal lösen, was in der vergangenen Partie gegen die TSG Ehingen gut gelang.

Frauen Landesliga: TV Gerhausen – TV Weingarten (So, 17 Uhr) – Die Handballerinnen des TVW reisen am Sonntag nach Blaubeuren zum TV Gerhausen. Ganz unbekannt ist Gerhausen für den TVW nicht, aber in der Landesliga auf jeden Fall Neuland. Gerhausen startete mit einer Auswärtsniederlage in die Saison und wird dies im ersten Heimspiel geradebiegen wollen.

Die TVW-Mannschaft um Trainer Jens Kühl blickt auf einen nervösen Start in die Saison zurück. Immerhin holte Weingarten zu Hause gegen Zizishausen noch einen Punkt (18:18). Gelingt es Weingarten, diese anfängliche Nervosität schnell abzulegen, dann sind die TVW-Spielerinnen durchaus in der Lage, im ersten Auswärtsspiel mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten.

Das Team um Lea Frankenhauser muss in den kommenden vier Wochen drei Mal auswärts ran, da wäre eine positive Bilanz auf jeden Fall als guter Start in die Saison zu bewerten. Das nächste Heimspiel ist erst am 24. Oktober gegen Altbach.