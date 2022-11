Handball: Rams empfangen Vogt zum Derby

Derby in der Ravensburger Kuppelnausporthalle: Die TSB Ravensburg Rams empfangen am Sonntag (18 Uhr) den HC LJG Vogt. Die Voraussetzungen beider Teams könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Während die Rams mit 12:2 Punkten den Spitzenplatz in der Bezirksliga innehaben, verlief der Saisonstart bei den Vogtern weniger erfolgreich. Nachdem sie quasi in allerletzter Sekunde der vergangenen Saison dank der Schützenhilfe der Rams wegen eines einzigen Tors die Klasse halten konnten, gingen die ersten drei Partien deutlich verloren.

Die Abgänge von Leistungsträgern wie Marco Pilz wurden nicht kompensiert, zudem hatte Trainer Culjak zahlreiche Verletzte zu beklagen. In den vergangenen beiden Partien ist jedoch ein Aufwärtstrend zu erkennen. Gegen Langenargen/Tettnang wurde die Partie erst in den letzten Minuten verloren und gegen Langenau/Elchingen 2 gelang der erste Saisonpunkt. Jedoch wurden diese Partien in der von auswärtigen Mannschaften ungeliebten Allgäutorhalle ausgetragen. Dort muss ohne Harz gespielt werden, was ein Vorteil für die Vogter bedeutet. Auswärts tun sich die Culjak-Mannen schwer – seit über einem Jahr warten sie auf einen Erfolg in fremder Halle.

Rams-Trainer Manuel Kuttler kann im Gegensatz zum vergangenen Wochenende wieder mit einer vollen Bank in die Partie gehen, Maxi Ober, Kim Lohr und Jakob Weißhaar kehren ins Team zurück, auch Justin Trommeshauser wird nach längerer Pause wieder im Kader stehen. Die Rollen sind verteilt und die Voraussetzungen der TSBler stehen somit gut für einen weiteren Erfolg. Die Vorspiele bestreiten jeweils die Mannschaften vom TSB Ravensburg und HSG Bargau/Betringen. Die männliche C-Jugend tritt in der Landesliga um 14 Uhr an; die männliche B-Jugend in der Württemberg-Liga um 16 Uhr.