Handball-Bezirksliga: Rams verlieren knapp in Elchingen

Den Ravensburg Rams hat in der Handball-Bezirksliga die Kaltschnäuzigkeit und Geduld bei den Abschlüssen gefehlt, um zumindest einen Punkt in Elchingen zu holen. Am Ende stand eine vermeidbare 25:27-Niederlage. Nach vier Spielen warten die Rams noch auf den ersten Saisonsieg.

Beide Mannschaften begannen sehr verhalten. Ravensburg erzielte erst in der siebten Minute das erste Tor. Julian Langlois gelang in der zehnten Minute sogar der Führungstreffer zum 3:2. Danach versuchten die Rams mitzuhalten, mussten aber durch einige individuellen Fehler die Hausherren ziehen lassen. Diese Situation endete mit einer ersten Auszeit von Spielertrainer Maxi Ober in der 22. Minute. Man bekam die Kurve noch nicht sofort, konnte aber bis zur Pause einen zwischenzeitlichen Rückstand von sechs Toren durch Treffer von Lukas Häfele, Fabian Wiedemann und Neuzugang Justin Trommeshauser auf ein 11:13 verkürzen.

Fantastische Paraden von Valentin Ehrat

Zu Beginn der zweiten Hälfte, getragen von fantastischen Paraden von Valentin Ehrat im Tor, drehten die Rams auf. In dieser Phase klappte einfach alles. Sehenswerte Tempogegenstöße wurden, wie in der 41. Minute von Kim Lohr, zur zwischenzeitlichen 20:16-Führung in Tore verwandelt.

Niemand kann sich erklären, was dann passiert ist. Ungeduldige Abschlüsse und vergebene Chancen brachten die Rams wieder in Bedrängnis. In der 47. Minute gelang es Donat Ruess von der HSG, mit dem 20:20 den guten Lauf der Rams zu stoppen. Anschließend hatten die Gastgeber die besseren Nerven, um das Spiel mit einem 27:25 zu beenden.

Insgesamt war die Leistung der Rams deutlich besser als in der vergangenen Woche und die Leistungsbereitschaft war hoch. Man hätte mit dem nötigen Quäntchen Cleverness dieses Spiel gewinnen können. Der Angriff, speziell durch die Tore vom Kreisläufer Lukas Häfele, wurde verbessert, muss aber im Bereich der Rückraumqualität noch gesteigert werden.