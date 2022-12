Hand in Hand im Kampf gegen Leukämie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die passionierten Sportlerinnen July Arslan und Jessica Gerber haben schon im Vorjahr durch einen Spendenlauf 2528 Euro gesammelt, um als registriertes Projekt die Stiftung des weltberühmten Tenors José Carreras zu unterstützen. Diese fördert unter anderem die Forschung gegen Leukämie, unterstützt Betroffene und Angehörige im Behandlungsverlauf oder investiert in medizinische Ausstattungen an Kliniken.

So vielfältig wie die Ziele der Stiftung sind auch die Projekte der unterstützenden Initiativen. In diesem Jahr haben die „RumbleBees“ verschiedene Geschäfte in Ravensburg gewinnen können, die unter dem Motto „Läden sammeln gegen Leukämie” Spenden-Büchsen aufgestellt haben. „Die gesammelten Spenden kommen dort an, wo es auch wirklich Sinn ergibt“, betont July Arslan. Neben dem guten Gefühl, für einen sinnvollen Zweck gespendet zu haben, dürfen die Spenderinnen und Spender ein kleines Dankeschön mit nach Hause nehmen.

So haben die Mitarbeiter mit Behinderungen aus der Kreativwerkgruppe der IWO in Weingarten kleine Anhänger mit prägendem Bienen-Aufdruck gefertigt. „Unsere Mitarbeiter haben sich sehr für diese Aktion interessiert und wollten natürlich wissen, was es mit der Biene auf sich hat“, berichtet Moritz Prokein, Bereichsleiter Bildung & Arbeitsförderung bei der IWO. „Dass sich die „RumbleBees@Work“ so engagiert für die Leukämie-Stiftung von José Carreras einsetzen, kam auch bei unseren Mitarbeiter mit Behinderungen sehr gut an“, ergänzt Prokein. Dass die IWO einen kleinen Teil zu der Aktion beitragen wollte und alle Beteiligten sofort bereit waren mitzumachen, kam nicht von ungefähr.

Arslan´s Lebensmittel, der Nahversorger in der Ravensburger Burachhöhe, unterstützt die IWO schon seit längerem durch die Möglichkeit, die selbstgefertigten Kreativartikel mit einem Verkaufsdisplay vermarkten zu können. Zudem wurde ein Außenarbeitsplatz für wertvolle kaufmännische Erfahrung geschaffen. „Mit der jetzigen Aktion konnten wir erneut den Kreis der guten Kooperation mit der Familie Arslan schließen“, ergänzt Moritz Prokein.

INFO: Spenden-Büchsen gibt es bei Arslan´s Lebensmittel, dem Fitnessshop Ravensburg, Im „Uptown“Fashion & Trends in Ravensburg, Lash and Brow Bar, CSE Schauties Ravensburg oder per Direktspende mit dem Stichwort „Team Rumblebee“ an Jessica Gerber, IBAN:DE07300209003258911180, BIC: CMCIDEDDXXX (Targobank).