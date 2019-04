Hamburg Blues Band gastiert am 3. Mai in der Zehntscheuer

Als der mittlerweile 78-jährige Chris Farlowe erstmals in der Zehntscheuer gastierte, waren alle Anwesenden von seiner Performance und stimmlichen Kraft begeistert. Nun bietet sich nochmals Gelegenheit, den legendären Rhythm’n’Blues-Sänger aus London zu erleben. Auf Einladung der Hamburg Blues Band kommt „The Voice“ Farlowe am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr in die Zehntscheuer nach Ravensburg.

Neben ihm werden Gert Lange (Gitarre, Gesang), Krissy Matthews (Gitarre), Michael Becker (Bass) und Hans Wallbaum (Drums) auftreten. Laut Vorschau können sich die Besucher auf einen Abend voller Bluesrockpower, für die die Hamburger seit über 35 Jahren stehen, freuen. Restkarten gibt es in der Tourist-Info, im Musikhaus Lange und bei der Schwäbische Zeitung.