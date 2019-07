Haltestellen für Elterntaxis sollen Verkehrschaos vor der Grundschule Kuppelnau entschärfen

Immer mehr Ravensburger Grundschulen versuchen den Schulweg sicherer zu gestalten. Dazu gehört es, die sogenannten Elterntaxis zu verbannen. Denn statt den Schulweg für ihre Kinder sicherer zu machen, gefährden die Halte- und Wendemanöver der Eltern viele Schüler. Laut einer aktuellen Studie des ADAC sei es gefährlicher sein Kind in die Schule zu fahren, als es selbst gehen zu lassen. Nach Ansicht der Elternbeiräte sind die sogenannten Elterntaxis auch in Ravensburg ein großes Problem. Mit Hilfe von Elternhaltestellen wollen verschiedene Ravensburger Grundschulen dem Verkehrschaos entgegenwirken. Meist liegen die speziell ausgewiesenen Hol- und Bringzonen 200 Meter vom Schuleingang entfernt. Dadurch soll der Verkehr unmittelbar vor der Schule entzerrt und die selbstständige Mobilität der Schulkinder gefördert werden.

Ich war sehr überrascht, dass es auch bei uns so ein Verkehrschaos gibt, obwohl unser Haupteinzugsgebiet die Innenstadt ist Roswitha Malewski, Rektorin der Grundschule Kuppelnau

Auch die Grundschule Kuppelnau hat vor kurzem, wie die Neuwiesen-Grundschule, speziell ausgeschilderte Elternhaltestellen eingeführt. „Ich war sehr überrascht, dass es auch bei uns so ein Verkehrschaos gibt, obwohl unser Haupteinzugsgebiet die Innenstadt ist“, sagt Roswitha Malewski, Rektorin der Grundschule Kuppelnau. Deshalb habe der Elternbeirat offene Türen bei ihr eingerannt, als er den Wunsch nach Elternhaltestellen äußerte. Da es an der Schule immer wieder brenzlige Situationen gegeben hätte, sei die Idee entstanden, mit Hilfe der Haltestellen die Verkehrssituation rund um die Schule zu entlasten, erzählt der Elternbeiratsvorsitzende Michael Worschischek. „Außerdem kommt hinzu, dass Kinder, die zur Schule laufen, entspannter und fitter ankommen und lernen, sich selbständig im Straßenverkehr zu bewegen“, sagt Worschischek.

Die Schüler markieren einen sicheren Fußweg von der Elternhaltestelle zur Grundschule Kuppelnau (Foto: Hannah Bucher)

In Kooperation mit der Stadt entstanden acht Elternhaltestellen, die rund um die Schule verteilt sind. Dabei sei darauf geachtet worden, dass das innere Schulkarree nicht berührt werde, so Worschischek. Seit Mitte Mai können Elterntaxis nun verschiedene Haltezonen in der Parkstraße sowie an der Kreuzung Kapuzinerstraße/Schützenstraße anfahren. „Die Zonen sollen wie Bushaltestellen und nicht zum Parken genutzt werden“, sagt Worschischek. An den Haltestellen können die Kinder morgens aussteigen und die restliche Strecke zur Schule laufen. Nach der Schule warten die Kinder an der Elternhaltestelle und steigen dort ins Auto ein. Deshalb sollten die Eltern möglichst zeitversetzt anhalten, erklärt Worschischek.

Derzeit gibt es an der Grundschule Kuppelnau eine zweiwöchige Aktion: Alle Kinder, die selbstständig zu Schule laufen, bekommen einen Button, den sie am Ende der Aktion gegen ein Eis eintauschen können. Außerdem darf jeder Schüler für jeden selbst gelaufenen Schulweg einen Strich auf einer Klassenliste machen. Am Ende gewinnt die Klasse mit den meisten Strichen einen Preis. „Durch die Aktion motivieren sich die Kinder gegenseitig, da jede Klasse gewinnen will“, sagt Rektorin Malewski. Viele Kinder würden inzwischen ihre Eltern bitten, zur Schule laufen zu dürfen. Bisher sei die Haltestelle gut angenommen worden, sagt Worschischek. „Heute morgen war es ganz ruhig um die Schule.“

An der Grundschule Kuppelnau haben die Eltern die Möglichkeit aus verschiedenen Richtungen acht verschiedene Elternhaltestellen anzufahren (Foto: Grundschule Kuppelnau)

Bevor Idee umgesetzt wurde, habe man mit der Grundschule Neuwiesen über deren Erfahrungen mit der Elternhaltestelle gesprochen, erzählt Worschischek. Obwohl die Haltezonen im Elternbeirat große Zustimmung erhalten habe, gebe es auch kritische Stimmen. „Einige Eltern finden es zu gefährlich ihre Kinder allein laufen zu lassen“, berichtet Worschischek. Doch für die Sicherheit der Schüler wurde gesorgt. „Die Haltestellen wurden so platziert, dass sie an gesicherten Schulwegen liegen“, sagt Verkehrsplaner Timo Nordmann. Zusätzlich markieren farbige Fußabdrücke auf dem Boden den Weg von der Haltestelle bis zur Schule.

Damit die Haltestellen in Zukunft von allen Elterntaxis genutzt werden, verteilt die Grundschule derzeit Verwarnzettel an Eltern, die noch immer wild parken, sagt Malewski. Außerhalb der Schulzeit können die Elternhaltestellen laut Ordnungsamtsleiter Lothar Kleb als reguläre Parkplätze genutzt werden.