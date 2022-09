Hallenbäder in Ravensburg und Weingarten eröffnen später und kürzen Zeiten

Nach dem Ende der Sommerferien eröffnen die Hallenbäder in Ravensburg und Weingarten später als eigentlich geplant. Und die Energiekrise macht sich in Ravensburg bereits in reduzierten Öffnungszeiten bemerkbar.

Das Hallenbad in Ravensburg sollte Schulen, Vereinen und Freizeitschwimmern eigentlich wieder am Montag, 12. September, zur Verfügung stehen. Daraus wird aber nichts, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. In den Sommerferien sei eigentlich ein Austausch der Umwälzpumpen geplant gewesen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten hätten sich die Arbeiten aber verzögert.

Vorerst bleiben die Türen im Ravensburger Hallenbad geschlossen. (Foto: Elke Obser)

„Ruhebetrieb verlängert“

Die Stadt geht derzeit davon aus, dass das Ravensburger Hallenbad voraussichtlich ab Dienstag, 20. September, wieder für das Publikum geöffnet werden kann. Dann aber mit reduzierten Schwimmzeiten am Morgen und Vormittag sowie am Abend: Der „Ruhebetrieb über Nacht“ soll verlängert werden, um Energie einzusparen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bad ist dann nur noch dienstags bis freitags jeweils von 14 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Unklar ist hingegen noch, wann das Weingartener Hallenbad genau öffnet. Zwar ist der auf der städtischen Homepage zu erfahren, dass Hallenbad und Sauna voraussichtlich am Freitag, 23. September, öffnen. Allerdings wollte die Weingartener Pressestelle auf SZ-Anfrage diesen Termin nicht bestätigen. „Über die Öffnung des Weingartener Hallenbades wird zeitnah informiert“, heißt es in der Stellungnahme. Auch zu möglicherweise geänderten Öffnungszeiten des Bades gibt es deshalb noch keine Antwort.

Im Moment sind laut Pressestelle noch Sanierungsarbeiten im Gange. Eine neue steuerbare Hochfrequenz-Beckenwasserpumpe werde derzeit eingebaut. Die Beckenkopfsanierung ist erst für die nächste Schließzeit im Sommer 2023 geplant.

Schließungen im Gespräch

Im Hintergrund gibt es wie berichtet derweil bereits Überlegungen, von den drei Bädern in Ravensburg, Weingarten und Baienfurt wegen der Engergiekrise nur noch eines zu betreiben.