Hallenbad-Öffnungszeiten während der Ferien

Das Hallenbad Ravensburg hat in den Weihnachtsferien geänderte Öffnungszeiten. Diese sind wie folgt: Am Montag, 19. Dezember ist das Hallenbad geschlossen. Von Dienstag, 20. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember, sind die täglichen Öffnungszeiten von 9 bis 14 Uhr. Am Samstag, 24. Dezember, öffnet das Hallenbad von 9 bis 12 Uhr. Am Sonntag, 25. Dezember, ist das Hallenbad geschlossen. Am Montag, 26. Dezember, ist das Hallenbad von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, sind die täglichen Zeiten von 9 bis 14 Uhr. Am Samstag, 31. Dezember, öffnet das Hallenbad von 9 bis 12 Uhr.

Am Sonntag, 1. Januar, und Montag, 2. Januar, ist das Hallenbad geschlossen. Von Dienstag, 3. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, sind die täglichen Zeiten von 9 bis 14 Uhr. Von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, öffnet das Hallenbad jeweils von 9 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hallenbad-ravensburg.de.