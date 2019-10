Haisterkirch will seinen Lauf fortsetzen

Mit fünf Siegen in Serie hat sich der SV Haisterkirch vom Fehlstart in der Fußball-Kreisliga A I erholt und liegt mittlerweile auf dem zweiten Platz. Am zehnten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) hat der SVH im Fupa-Spiel der Woche den Aufsteiger FV Molpertshaus zu Gast. Da der Tabellenführer SG Aulendorf spielfrei hat, wollen die Verfolger die Chance nutzen und in der Tabelle herankommen. Noch immer ohne einen einzigen Punkt ist der TSV Eschach II.

Null Punkte nach den ersten beiden Spieltagen, Abstiegskampf statt Aufstiegsträume. Der Saisonstart des SV Haisterkirch ging mit den Niederlagen gegen den SV Wolpertswende (2:4) und den SV Vogt (3:5) in die Hose. Erst am dritten Spieltag gab es beim 3:1-Sieg in Ankenreute die ersten Punkte. Im Derby gegen den SV Reute reichte es zu Hause dann aber nur zu einem 0:0 – der Zug nach vorne schien erst mal abgefahren zu sein. Fünf Spiele und fünf Siege später steht Haisterkirch aber mit 19 Punkten auf dem zweiten Platz. „Wir hatten uns schon zu Saisonbeginn vorgenommen, vorne mitzuspielen, schließlich hatten wir uns im Sommer ja gut verstärkt“, sagt Kapitän Jakob Schuschkewitz. „Nach den beiden Auftaktniederlagen waren wir dann schon etwas geschockt. Vermutlich waren wir hier einfach noch nicht eingespielt. Seit Sommer haben wir ja in Uwe Reh auch wieder einen neuen Trainer. Wir kennen ihn zwar bereits, man muss sich trotzdem immer erst wieder an ein neues System und einen Trainer gewöhnen. Ich denke, wir haben eine gute Mannschaft, aber wir müssen noch viel lernen. Vor allem in Sachen Taktik und Zusammenspiel. Wir haben uns nun einigermaßen gefunden und wollen natürlich vorne dabeibleiben.“

Tabellenführer SG Aulendorf liegt aktuell bereits fünf Punkte vorne. Jakob Schuschkewitz sieht dies aber entspannt: „Aulendorf ist natürlich aktuell eine Macht, aber dass sie stark sind, wusste man auch schon vor der Saison. Ich vermute, dass sie es in dieser Saison souverän machen werden, aber dahinter haben auch noch zwei oder drei andere Mannschaften die Qualität, vorne mitzuspielen.“

Gegner des SV Haisterkirch ist am Sonntag der Aufsteiger FV Molpertshaus, der sich schon auf das Derby freut. „Gegen den SV Haisterkirch sind wir natürlich in der Außenseiterrolle, aber erstens ist ein Derby immer etwas Besonderes, und zweitens sind wir als Aufsteiger eh fast immer in dieser Rolle“, meint FVM-Trainer Otto Gaisert, der etwas Personalsorgen hat. „Berno Maucher wird wohl weiterhin ausfallen, und ob Dennis Hafner rechtzeitig fit wird, ist mehr als fraglich.“ Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ist Gaissert aber optimistisch: „Es wird für uns bis zum Ende um den Klassenerhalt gehen, dieser ist aber absolut realistisch.“