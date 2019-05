Haisterkirch wahrt den Anschluss

Vor dem 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I ist von klaren Rollenverteilungen auf beinahe allen Plätzen gesprochen worden. Es zeigte sich allerdings, dass dies nichts heißen muss. Außer Tabellenführer SV Bergatreute gewann keine der ersten vier Mannschaften. Allen voran überraschte die deutliche 0:3-Heimniederlage der SG Aulendorf gegen den SV Wolfegg. Nutznießer des Spieltags war der SV Haisterkirch, der nach dem Sieg gegen die SGM Waldburg/Grünkraut auf vier Punkte an den SV Reute herangekommen ist.

FG 2010 WRZ – SG Baienfurt 0:5 (0:4) – Tore: 0:1, 0:3 Viktor Hartwig (5., 14.), 0:2, 0:5 Can Alkan (13., 60.), 0:4 Ricardo Feiteiro (21.) – Die SG Baienfurt erwischte einen Start nach Maß und überrollte die Heimelf bereits in der Anfangsphase. Nach gut 20 Minuten stand es 4:0 und die Messe war gelesen. Wilhelmsdorf konnte sich von diesem Schock nicht mehr erholen und Baienfurt brachte den Sieg souverän nach Hause. Nun freut sich Baienfurt auf das Duell bei Spitzenreiter Bergatreute.

TSB Ravensburg – SV Bergatreute 1:2 (1:1) – Tore: 0:1 Johannes Brauchle (2.), 1:1 Patrick Pfefferkorn (45.), 1:2 Philipp Kloos (57.) – Trotz der frühen Führung bekam Bergateute keine Sicherheit in das Spiel und der TSB scheiterte zunächst am Pfosten, glich aber wenig später verdient aus. In der 57. Minute gab es Eckball für die Gäste, Philipp Kloos setzte den Ball direkt ins Tor. In der Folgezeit verpasste Bergatreute die Entscheidung mehrfach. Am Schluss hatte der TSB noch zwei gute Chancen, einmal wurde jedoch wegen Abseits zurückgepfiffen, und mit der letzten Chance scheiterte Viktor Krohmer am Bergatreuter Torhüter.

SG Aulendorf – SV Wolfegg 0:3 (0:2) – Tore: 0:1 Florian Metzler (2.), 0:2 Lukas Häusele (32.), 0:3 Jeremias Geyer (85.) – Nach der frühen Gästeführung hatte die SGA zwar Chancen, zeigte sich aber nicht entschlossen genug und agierte oft umständlich. Wolfegg war zweikampfstärker und wollte den Sieg mit allen Mitteln, welcher am Ende auch hochverdient war. Damit wird es für den Bezirkspokalfinalisten langsam eng im Aufstiegsrennen.

SK Weingarten – SV Reute 2:2 (1:1) – Tore: 0:1 Lars Stöckler (5.), 1:1 Peker Kazim (26.), 2:1 Umut Yertürk (67.), 2:2 Timo Schüle (79.) – Bes. Vork.: Rote Karten gegen Umut Yertürk (SKW) und Lukas Eisele (SVR, 67.) – Hitzige Partie kostet den SV Reute wichtige Punkte. Nach der frühen Führung verpasste der SVR das zweite Tor und kassierte nach einem Standard den Ausgleich. In der Folgezeit dominierte der SK, scheiterte aber an der Latte. Nach dem Seitenwechsel wurde Reute besser, doch die Latte stand erneut im Weg. In Führung ging dann Weingarten. Nach einer Rangelei mussten beide Teams mit zehn Mann weiterspielen. Den Platz nutzte Reute noch zum Ausgleich.

SV Vogt – TSV Berg II 2:1 (1:0) – Tore: 1:0 Jonathan Schröttle (14.), 1:1 Taner Ata (57.), 2:1 Filipe Daniel Sousa (90.) – In einem engen Spiel sah es lange Zeit nach einer Punkteteilung aus, doch Filipe Sousa sicherte mit dem Schlusspfiff den Sieg.

SV Wolpertswende – TSG Bad Wurzach 2:2 (2:1) – Tore: 1:0 Simon Reichle (2.), 1:1 Nicolas Linge (8.), 2:1 Max Schmidt (24.), 2:2 Linge (90.) – Nach packender Anfangsphase mit zwei Toren gelang dem SVW in der 24. Minute erneut der Führungstreffer. Bad Wurzach versuchte in der Folgezeit alles, kam aber lange Zeit nicht durch. Erst in der Schlussminute sicherte Linge mit seinem zweiten Treffer immerhin noch einen Punkt.

SV Haisterkirch – SGM Waldburg/Grünkraut 3:1 (3:0) – Tore: 1:0 Eigentor (9.), 2:0, 3:0 Christian Egger (20., 25.), 3:1 Hauser (72.) – Durch konsequente Chancenverwertung erspielte sich der SV Haisterkirch früh eine komfortable Führung. In der Folgezeit ließ der SVH aber deutlich nach und so wurde es am Ende nochmal unnötig spannend. Insgesamt ging der Sieg aber in Ordnung.