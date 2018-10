Haisterkirch verliert das Spitzenspiel

Tabellenführer Haisterkirch hat am 10. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I in Bad Wurzach die erste Niederlage kassiert.

TSG Bad Wurzach – SV Haisterkirch 1:0 (1:0). – Tore: 1:0 Nicolas Linge (36.). - Unsicherer SV Haisterkirch kassiert in Wurzach die erste Niederlage der Saison. Die TSG startete besser in die Partie, wobei Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware blieben. Der Spitzenreiter aus Haisterkirch zeigte sich ohne Kapitän und Toptorschützen Jakob Schuschkewitz äußerst nervös. Wurzach nutzte das, um in der 38. Minute nicht unverdient in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit drängte der SVH zwar auf den Ausgleich, Bad Wurzach verteidigte die Führung jedoch äußerst geschickt und bleibt so zu Hause weiter ungeschlagen.

SV Wolpertswende – SG Aulendorf 2:7 (2:2). – Tore: 1:0 Michael Hensler (15.), 2:0 Fabian Kiefer (32.), 2:1, 2:3, 2:4 Andreas Krenzler (36. ST, 66., 70.), 2:2 Simon Timptner (45., ET), 2:5 Alexander Allgäuer (71.), 2:6 Michael Traub (74.), 2:7 Daniel Thomas (90.) – Aulendorf schießt Wolpertswende nach Zwei-Tore-Rückstand ab. Nach einem ausgeglichenen Spielbeginn verteidigte der SVW die Führung gut und konnte per Konter sogar etwas glücklich auf 2:0 erhöhen. Bis zur Pause glich die SGA jedoch verdient durch einen Strafstoß und ein Eigentor aus. In der zweiten Hälfte kam von Wolpertswende wenig, Aulendorf erhöhte in acht Minuten um vier Treffer.

SV Bergatreute – FG 2010 WRZ 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 Nikolei Kölbel (26.), 2:0 Noah Rupp (90.). – Bergatreute siegt verdient im Verfolgerduell gegen die FG 2010. Bergatreute startete besser ins Spiel, nutzte aber nur eine Chance zur Führung. Diese blieb aber nicht ohne Reaktion der Gäste: Die FG 2010 spielte im Rückstand besser und gestaltete so eine spannende zweite Halbzeit. Der SV Bergatreute ließ nach und ruhte sich auf der Führung aus, konnte aber in der Nachspielzeit das Spiel endgültig für sich entscheiden.

SV Reute – TSB Ravensburg 3:1 (1:0). – Tore: 1:0, 3:0 Lars Stöckler (45., 76.), 2:0 Johannes Thoma (60.), 3:1 Nazim Ibraimoski. – Reute siegt gegen einen starken TSB Ravensburg. Der Aufsteiger spielte anfangs mutig, wodurch sich ein offenes Spiel mit Torszenen auf beiden Seiten entwickelte. Der SVR zeigte sich kurz vor der Halbzeitpause aber eiskalt und ging verdient in Führung. Auch nach dem zweiten Tor der Gastgeber blieb die Partie weiter offen und so dauerte es bis zur 70. Minute, in der Stöckler für die Vorentscheidung sorgte. Der Anschlusstreffer kam zu spät.

TSV Berg II – SG Baienfurt 4:0 (3:0). – Tore: 1:0 Simon Lochmaier (13.), 2:0, 4:0 Andreas Kalteis (19., 49.), 3:0 Lukas Reinisch (22.). – TSV Berg gewinnt überraschend deutlich gegen Baienfurt. Berg kam besser in die Partie und zeigte sich sehr effektiv: Innerhalb von neun Minuten gingen die Gastgeber mit 3:0 in Führung. Nach einer Schockstarre reagierte Baienfurt mit zwei Wechseln, verpasste den Anschlusstreffer vor der Pause allerdings. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich der TSV eiskalt und erhöhte auf den verdienten 4:0-Endstand.

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Vogt 0:6 (0:2). – Tore: 0:1 Lukas Beu (11.), 0:2, 0:3 Robin Völkel (37., 51.), 0:4, 0:5, 0:6 Jonathan Schröttle (56., 61., 81.). – Vogt schießt Waldburg ab und hält sich vom Tabellenkeller fern. Der SV Vogt startete gut und ging nach elf Minuten in Führung. Von der SGM kam dagegen wenig. So konnte der SVV in der zweiten Halbzeit das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben.

SV Wolfegg – SK Weingarten 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 Sebastian Schneider (20.), 1:1 Emre Yaylaoglu (33.), 2:1 Thomas Heinzelmann (47.), 3:1 Florian Metzler (54.). – Wolfegg siegt verdient im Kellerduell. Beide Mannschaften starteten gut in das Spiel, Wolfegg zeigte sich aber effektiver und nutzte nach 20 Minuten eine Chance zur Führung. Wenig später sorgte Weingarten für den Ausgleich. Der SV Wolfegg kam aber aus der Kabine und erhöhte in sieben Minuten um zwei Tore.