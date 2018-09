Haisterkirch reist als Spitzenreiter nach Baienfurt

Kreisliga B II: SV Weißenau – SV Blitzenreute 0:1 (0:1) – Tor: Sebastian Bärenweiler (23.) – Zum Auftakt des dritten Spieltags holte sich Blitzenreute den zweiten Saisonsieg.

FV Molpertshaus – FV Bad Waldsee (So, 15 Uhr): Spitzenspiel der beiden Absteiger. Diese Partie bot oft packende Duelle. Während der FVM seine bisherigen drei Spiele nach dem Abstieg gewann und schon jetzt seine Ambitionen unterstrich, hat der FV Bad Waldsee gesehen, dass die B-Klasse kein Selbstläufer ist. In Janik Emmendörfer, Johannes Geillinger, Lars Stöckler und Jürgen Michel haben den FVW wichtige Säulen verlassen. Der Saisonstart mit vier Punkten aus drei Spielen war nur mittelmäßig. Ein Sieg in Molpertshaus könnte die Lage in Bad Waldsee deutlich freundlicher machen.

TSV Bodnegg – SV Ankenreute: Der TSV Bodnegg spielte in der vergangenen Saison bis zum Schluss um die Meisterschaft mit, wurde dann aber nur Dritter. In dieser Spielzeit hat Bodnegg erst eine Partie ausgetragen – 1:1 in Bad Waldsee. Nun empfängt der TSV den SV Ankenreute mit Trainer Thomas Besler, der erst vor der Saison von Bodnegg nach Ankenreute wechselte. Der SVA beeindrucke bislang mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 18:1. Echte Prüfsteine waren aber noch nicht dabei, das Spiel am Sonntag dürfte eine erste Tendenz geben. Für beide Mannschaften.

SV Oberzell II – SC Michelwinnaden: Der SC Michelwinnaden blieb auch nach dem Trainerwechsel punktlos, zeigte sich beim 0:1 in Schmalegg aber verbessert. Der SV Oberzell II ist nach zwei Spielen ebenfalls noch ohne Zähler. Beide dürfen sich also berechtigte Hoffnungen auf das erste Erfolgserlebnis machen.

SV Schmalegg – SV Horgenzell: Nach vier Punkten aus drei Spielen kann der SV Schmalegg mit dem Saisonstart zufrieden sein. Auch der SV Horgenzell ist gut in die Saison gestartet und holte zunächst zwei Siege. Vergangene Woche unterlag der SVH mit 0:1 dem FV Molpertshaus. Im Aufeinandertreffen der beiden bekannten Trainer Harald Lutz (SVS) und Mike Gleich (SVH) ist das Team von Mike Gleich favorisiert, die Schmalegger um Harald Lutz dürften jedoch nicht chancenlos sein.