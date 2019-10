Haisterkirch gewinnt knapp gegen Molpertshaus

Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A I haben die Verfolger ausgenutzt, dass der Spitzenreiter SG Aulendorf spielfrei hatte. Zumindest kurzfristig ist der SV Haisterkirch auf zwei Punkte herangekommen. Haisterkirch gewann das Derby gegen den FV Molpertshaus mit 1:0. Die SG Baienfurt siegte mit 6:0 beim noch immer punktlosen TSV Eschach II. Spieler des Spieltags war Daniel Litz vom SV Wolpertswende, der alle vier Treffer beim 4:1-Sieg gegen den TSV Berg II erzielte.

SV Haisterkirch – FV Molpertshaus 1:0 (0:0). – Tor: Pascal Stokic (51.) – Derbysieg für den SV Haisterkirch im Fupa-Spiel der Woche. Das Spiel begann flott, beide Teams versuchten nach vorne Akzente zu setzen. Den ersten Aufreger gab es so schon nach vier Minuten, als eine Ecke der Gäste auf der Latte landete. Glück hatte der FVM, als ein Ball im Strafraum an der Hand von Blattner landete, die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm. Mit zunehmender Spieldauer wurde der SV Haisterkirch stärker, die beste Chance vor dem Pausenpfiff hatte jedoch wieder der FVM. Dennis Hafner blieb frei vor Keeper Haibel aber Haisterkirchs Schlussmann hängen. Nach dem Seitenwechsel die Führung für Haisterkirch: Nach einer Flanke konnten die Gäste nicht richtig klären und Pascal Stokic netzte aus zehn Metern mit links ein. Molpertshaus ließ sich in der Folgezeit aber nicht beirren und blieb weiter im Spiel. Glück hatten die Gäste, als ein Freistoß von Stokic nur an der Latte landete. In der Schlussphase warf Molpertshaus alles nach vorne, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. Die beste Chance zum Ausgleich hatte noch Jonas Ruff in der vierten Minute der Nachspielzeit, doch sein Schuss wurde von Keeper Haibel geklärt.

TSV Eschach II – SG Baienfurt 0:6 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2 0:4 Julian Heinzler (12., 35., 55.), 0:3 Michael Rendler (49.), 0:5, 0:6 Fabian Weggerle (78., 87.) – Nächster Dämpfer für den Aufsteiger TSV Eschach II. In der ersten Hälfte konnte die Mannschaft von Jürgen Kibler noch einigermaßen mit den Gästen mithalten, aber im zweiten Abschnitt brach der TSV total ein. Der Sieg ging auch in der Höhe in Ordnung.

SV Reute – SGM Dietmanns/Hauerz 5:3 (3:1). – Tore: 1:0 Niklas Klawitter (12.), 1:1 Achim Gapp (33.), 2:1 Timo Schüle (39.), 3:1 Lars Stöckler (42.), 3:2 Frank Schmuck (62.), 4:2 Tobias Fink (71.), 4:3 Tobias Reiss (73.), 5:3 Klawitter (76.) – Packendes Spiel in Reute. Die SGM aus Dietmanns/Hauerz ließ sich von mehreren Rückschlägen nicht unterkriegen und kam mehrfach zurück. Am Ende setzte sich aber doch die etwas höhere individuelle Qualität des SVR durch.

SV Ankenreute – FG 2010 WRZ 4:2 (3:2). – Tore: 0:1 Maximilian Feist (5.), 1:1 Patrick Padberg (18.), 1:2 Zeljko Batarilo (27.), 2:2 Padberg (31.), 3:2 Arnold Hagen (40.), 4:2 Nicolas Fischer (70.) – Trotz zweifachem Rückstand siegte der SV Ankenreute hochverdient gegen die FG 2010. Im ersten Spielabschnitt ging es hin und her und der SVA drehte das Spiel zu seinen Gunsten. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie und der SVA entschied mit dem 4:2 das Spiel.

SV Vogt – SV Wolfegg 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 Julian Wucher (47.), 2:0 Lukas Scholz (90.) – Auch der SV Vogt gewinnt sein Derby gegen den SV Wolfegg. In einem offenen und engen Spiel gelang Vogt direkt nach dem Seitenwechsel die Führung. Wolfegg blieb bis zum Schluss im Spiel, musste sich aber am Ende geschlagen geben.

SV Wolpertswende – TSV Berg II 4:1 (0:0). – Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Daniel Litz (46., 55., 66., 78.), 4:1 Kian Fetic (82.) – Wolpertswende meldet sich dank Tormaschine Daniel Litz zurück. Nach offenem ersten Durchgang entschied Litz mit vier Treffern innerhalb von gut 30 Minuten das Spiel.

SGM Waldburg/Grünkraut – SV Baindt 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 Philipp Thoma (23.), 0:2 Jonathan Dischl (46.), 0:3 Mika Dantona (51.), 0:4 Ferhat Ünalan (66.) – Überzeugender Sieg des SV Baindt, der im zweiten Abschnitt das Tempo anzogen.