Haisterkirch erwartet Eschach zum Topspiel

Seit sechs Spieltagen herrscht in der Fußball-Bezirksliga an der Tabellenspitze und im Tabellenkeller Stillstand. Zwei Teams, der TSV Heimenkirch und der TSV Eschach, marschieren punktgleich vorne weg, in der Verfolgerrolle drei Punkte dahinter befindet sich der SV Haisterkirch. Auf den Abstiegsplätzen verweilen der FC Dostluk Friedrichshafen, die SG Argental und der SV Baindt. Dauergast auf dem Abstiegs-Relegationsplatz ist der SV Amtzell. An diesem dreigeteilten 25. Spieltag könnte allerdings wieder etwas Bewegung in die Tabelle kommen.

Bereits am Freitagabend (18.30 Uhr) trifft die FG 2010 WRZ auf den SV Mochenwangen, der FC Leutkirch erwartet die SG Aulendorf. Am Samstag (17 Uhr) erwartet der SC Unterzeil-Reichenhofen Aufsteiger FV Waldburg und zum Kellerduell reist die SG Argental zum SV Amtzell. Die restlichen Spiele finden am Sonntag statt. Bis auf die Partie FC Isny gegen den SV Beuren (Frühschoppenspiel, 11 Uhr), finden alle Spiele um 15 Uhr statt.

Wer bleibt dran am Tabellenführer? Diese Frage wird im Topspiel beantwortet, wenn der Tabellendritte SV Haisterkirch auf den Tabellenzweiten TSV Eschach trifft. „Die letzten zwei Spiele hatten wir Dusel“, gibt Eschachs Coach Jens Rädel zu. Ein Faktor, der sich in aller Regel dazu gesellt, wenn man in der Tabelle oben steht. Der TSV Eschach ist seit fünfzehn Spielen ungeschlagen. „Wir werden Haisterkirch die Punkte sicher nicht auf dem Silbertablett präsentieren“, gibt sich Rädel optimistisch, „wir wollen die drei Punkte.“ Sollte Haisterkirch aus dieser Partie als Verlierer hervorgehen, dürfte der Meisterschaftszug wohl abgefahren sein.

„In so einer Phase schaut man immer mit einem Auge auf die anderen Partien“, sagt Simon Schnepf, Trainer vom TSV Heimenkirch, „zumal unsere Verfolger gegeneinander spielen. Alles andere wäre gelogen.“ Der Tabellenführer muss beim heimschwächsten Team der Liga, dem SV Baindt antreten. Simon Schnepf verwendet weiter keine Gedanken an die Meisterschaft, „aber wir fahren schon nach Baindt, um dort zu gewinnen.“ Der SV Baindt holte zu Hause nur sieben Punkte aus zwölf Spielen und ging neunmal als Verlierer vom Platz.

Was die vorderen drei machen, das hat auch der SV Beuren vor dem Allgäuderby beim FC Isny im Blick. „Isny hat sich gefestigt“, sagt Beurens Spielertrainer Marco Mayer, „aber wir wollen das Derby gewinnen.“ Der FC Isny sollte mit 35 Punkten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, kann also befreit aufspielen. Auch der FC Leutkirch hat die Abstiegsplätze weit hinter sich gelassen, was man vom kommenden Gegner SG Aulendorf nicht unbedingt behaupten kann. Mit nur vier Punkten Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz dürfte es bei einer Niederlage nochmals eng werden. „Wir müssen jetzt die Saison durchziehen“, sagt FC-Trainer Roland Wiedmann, „auch der Bezirkspokal ist für uns noch ein lohnendes Ziel.“

Für den FC Dostluk Friedrichshafen könnte das Derby beim SV Kressbronn ein Schicksalspiel werden. Im Falle einer Niederlage wäre der Abstieg wohl beschlossene Sache. „Wir haben noch etwas gutzumachen“, sagt Kressbronns Coach Stefan Krause. In der Hinrunde holte Dostluk erst am zehnten Spieltag den ersten Punkt – Punktelieferant war ausgerechnet der SV Kressbronn. „Wir haben zuletzt unser System etwas umgestellt“, sagt Krause, „und so offensiveren und attraktiveren Fußball gezeigt.“ Nach Aussage von Krause hat sein Team in dieser Saison weit über dem Limit gespielt.

Die SG Argental muss im Kellerduell zum SV Amtzell. Während sich der SV Amtzell ein Fernduell mit der FG 2010 WRZ um den Abstiegs-Relegationsplatz liefert, kämpft die SG Argental ums sportliche überleben in der Bezirksliga. Acht Punkte fehlen der SGA auf einen Nichtabstiegsplatz – bei noch sechs ausstehenden Spielen ist das eine Menge Holz. Amtzell dagegen startet unter neuem Trainer einen neuerlichen Versuch, mit einem Sieg einen Nichtabstiegsplatz zu erklimmen. Vorausgesetzt ist allerdings ein Ausrutscher der FG 2010 zu Hause gegen den SV Mochenwangen. Den will FG-Coach Steve Reger allerdings unbedingt vermeiden. Reger glaubt fest an den Klassenerhalt: „Alle ziehen gut mit, der Zusammenhalt passt.“

Auch der SC Unterzeil-Reichenhofen muss weiterhin um die Klasse zittern. Drei Punkte mehr auf dem Konto und der SC könnte etwas entspannter in die letzten Spiele gehen. Vor dem SC in der Tabelle steht der kommende Gegner, Aufsteiger FV Waldburg. Mit einem Sieg könnte Unterzeil mit Waldburg gleichziehen. Der FVW könnte allerdings mit einem Dreier einen Haken an diese Saison machen.