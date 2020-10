Haftstrafe nach Angriff auf einen Polizisten in Ravensburg

Der Ostalbkreis hat am Donnerstag den Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Damit wird er nun wie seine fünf Nachbarkreise zum Risikogebiet ernannt.

Eine Allgemeinverfügung wird am Freitag erlassen. Das hat das Landratsamt Ostalbkreis am Donnerstagabend mitgeteilt. Die verschärften Corona-Maßnahmen sollen ab Samstag in Kraft treten.

Wie der Kreis nun angesichts der Entwicklungen weiter vorgehe, habe sich während einer Lagebesprechung am Donnerstag ergeben, hieß es am Nachmittag.