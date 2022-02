Häuslicher Streit in der Ravensburger Kanalstraße eskaliert

Wegen häuslicher Gewalt sind Polizei und Rettungsdienst am Samstagabend in der Kanalstraße tätig geworden. Ein 30-Jähriger warf seiner 37-jährigen Frau nach einem Streit einen Teller an den Kopf. Weiter soll er sie mehrfach getreten und geschlagen haben, sodass diese mehrere Verletzungen davontrug. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Die Beamten haben den Mann der Wohnung verwiesen und ermittelen wegen gefährlicher Körperverletzung.