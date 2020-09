Härtere Strafen für Raser - ja oder nein? User von Schwäbische.de reden Klartext

Seit Monaten gibt es Streit um die neue Straßenverkehrsordnung und neue Raser-Regeln - seitdem ein Formfehler auftauchte. Am Freitag nun könnte es im Bundesrat zum Showdown kommen.

Ende April trat die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft und mit ihr ein Bußgeldkatalog. Ein Führerscheinentzug droht, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde (km/h) zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell - dies hatte der Bundesrat in eine umfassende StVO-Novelle hineingebracht.

Die Regelung wurde wegen eines entdeckten Formfehlers aber außer Vollzug gesetzt, eingezogene Führerscheine wieder zurückgegeben.

Strittig ist nun, ob nur der Fehler behoben werden soll, oder ob auch die schärferen Sanktionen über Fahrverbote abgemildert werden, weil sie unverhältnismäßig seien - dafür setzt sich unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein.

Wir haben unsere Leser gefragt:

Härtere Strafen für Raser - ja oder nein?

Härtere Strafen! Und zwar nicht nur für Raser

Julian A.: "Was gibt es zu diesem Thema eigentlich zu diskutieren? Eindeutiges Ja zu härteren Strafen für Raser und nicht nur für Raser - auch für sogenannte Poser. Leute, die nur aus Zeitvertreib unnötig hin- und herfahren, Ihre Mitmenschen mit Ihren lauten Fahrzeugen belästigen und die Gesundheit anderer gefährden. Die Freiheit dieser Menschen hört da auf, wo sie die Rechte anderer tangiert. So oder so ähnlich steht es auch im Grundgesetz und der Staat hat alles zu tun, um das zu verhindern bzw. Verstöße zu ahnden. Damit das dann auch fruchtet, mit entsprechenden Sanktionen."

Die Höhe des Bußgeldes ist nicht entscheidend

Hartmut H.: "Wenn die Entwicklung der Unfallzahlen angesehen wird, Rückgang bei Kfz-Unfälle, reichen die Bußgelder aus. Etwas anders sieht es aus, wenn der erschreckende Anstieg bei Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs betrachtet wird. Ich bin nicht der Meinung, dass die Höhe des Bußgeld entscheidend ist, eher die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verstoß erwischt zu werden. Gebote und Verbote sind nur sinnvoll, wenn diejenigen, die sie beachten sollen, auch Akzeptanz finden. Daran sollte gearbeitet werden. Prävention vor Sanktion."

Die Schweiz zum Vorbild nehmen

Thomas G.: "Härte Strafen wie in der Schweiz führen zu Erfolg. Außerdem Geschwindigkeitsbeschränkungen auf kleinen Landstraßen."

Die Frage ist, wo man zu schnell war

Michael L.: "Die Definition zu schnell gefahren = Raser ist zu kurz gesprungen, aber typisch. Sicherlich, wer in einer 50iger-Zone innerorts 21 km/h zu schnell unterwegs ist, ist zu schnell. Frage ist aber, an welcher Stelle vom Ort er 21 km/h zu schnell ist. Direkt am Ortsschild oder 200 Meter nach dem Ortsschild. Ebenso 26 km/h zu schnell außerorts. An welcher Stelle? Auf der Landstraße mit 126 oder auf der Autobahn am 120iger-Schild, wenn vorher freie Fahrt war? Würde ich auf der Autobahn bei freier Fahrt eine Vollbremsung machen, damit ich am 120iger-Schild die 120 draufhabe? Nehme ich in Kauf, dass es mein Hintermann aus kurzfristiger Unachtsamkeit nicht bemerkt und es zu einem tödlichen Unfall kommt?"

Auch Schleicher müssen bestraft werden

Ralph S.: "Genauso gefährlich wie Rasen ist das Schleichen, auch hier sollte man kontrollieren, wie auch beim Abstand. Lieber mehr messen und dann richtig empfindliche Strafen (nicht so wie jetzt) verhängen. Lappalien wie 10 km/h zu viel sind witzlos. 65 in der Ortschaft ist keine Raserei. 90 schon."

Gestaffelte Bußgelder sind sinnvoll

Christian H.: "Die Sache ist doch einfach: Wer schneller als die vorgeschriebene Geschwindigkeit fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Darüber ist nicht zu diskutieren. Ab dem 80er-Schild, gilt 80 km/h als Maximalgeschwindigkeit. Übrigens darf auch langsamer gefahren werden. Das scheinen viele nicht zu wissen und fangen das Drängeln an, das wiederum ebenfalls verboten ist. Es ist gut, wenn die Bußgelder gestaffelt sind, sodass versehentliche Überschreitungen, nicht gleich zum Führerscheinentzug führen. Denkbar ist hier auch erst einmal eine Verwarnung. Erst beim zweiten, dritten Vorfall ist der Schein dann wirklich weg. Bei extremer und vor allem beabsichtigter Überschreitung darf der Lappen auch sofort weg. Vor allem müssen unsere lieben Nachbar-Raser mit den rot-weißen Flaggen wirklich rangenommen werden. Führerschein weg, heißt Führerschein weg. Gerne auch Auto weg."

Die Strafen müssen wehtun

Detlev G.: "Die jetzigen 'Straf-Höhen sind zu niedrig, das tut nicht weh. Chronische Zuschnellfahrer müssen härter bestraft werden. Nehmt mal die Strafen in der Schweiz als Beispiel, die sind sehr schmerzhaft."

Nicht nur Autofahrer bestrafen

Pascal H.: "Dass der 'neue Bußgeldkatalog' ungültig ist, ist richtig. Die Grenze zur Erteilung eines Fahrverbotes war zu hart und hätte zu viele getroffen, die nicht unter die Kategorie 'notorische Raser und Gefährder' fallen. Die Geldbußen jedoch sind bei uns im Vergleich zu unseren Nachbarn zu niedrig. Allerdings sollten aber auch mal endlich diejenigen, die auf der Autobahn meinen, einen 90 km/h fahrenden Lkw mit 100 km/h überholen zu müssen, diejenigen die nach links rausziehen, ohne in den Rückspiegel zu schauen und diejenigen, die kilometerlang die linke Spur mit 120 km/h blockieren, ebenso konsequent zur Kasse gebeten und mit Fahrverboten belegt werden. Nicht zuletzt sollte auch die einseitige Bevorzugung von Fahrradfahren aufhören. Schutz ja, aber wer schützt Fußgänger vor Fahrradfahrern? Warum dürfen Rennradfahrer mit ihrem nicht verkehrssicheren Sportgerät unbehelligt am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen? An jedes Fahrrad gehört meines Erachtens ein Versicherungskennzeichen wie an jedes Mofa (welches mittlerweile von jedem Rad überholt wird). Denn auch bei den Radlern sollten Verkehrssünder konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Gleiches Recht für alle - bitte ohne politische Ideologie."

Bis zu lebenslangem Fahrverbot

Dieter E.: "Härtere Strafen und länger Fahrverbot, bis zu Lebenslang bei Schwerverletzten mit Fahrerflucht."

Digitalisierung schafft Abhilfe

Eugen S.: "Abhilfe kann langfristig nur die Digitalisierung der Fahrzeuge und Verkehrsnetze bringen. Das Auto bremst in der Ortschaft selbst ab und der Fahrer kann hier nicht mehr entscheiden, schneller als erlaubt zu fahren. Dann sind auch keine Strafen mehr notwendig."

Alles nur Schikane der grünen Autohasser

Klaus G.: "Höhere Strafen, Ökosteuer, noch mal Co2-Steuer drauf. Straßen werden verkleinert, zurückgebaut und Parkplätze nicht nur verteuert, sondern gleich zu Fahrradparkplätzen und Eisdielen umgewidmet. Autofahrer sind nicht nur die Melkkuh der Nation, sondern auch noch die Buhmänner der Nation, angeheizt durch die völlig unsinnige CO2-Debatte. Ich sage nur: China emittiert das 10-fache wie wir und steigert sich immer noch. Dass jetzt die grünen Autofahrerhasser einen völlig überzogenen Strafenkatalog durchdrücken wollen, wundert nicht. Tenor: Wenn der Führerschein weg ist, ist es schon wieder ein Autofahrer weniger. Ganz klare Linie. Dass das bei uns auf dem Land einem Hausarrest entspricht, will niemand, der aus den Städten gesteuerten Gutmenschen wahrhaben. Ach ja, und zur Sicherheit wird auch gleich noch gegen Online-Einkäufe gehetzt. Die ersparen übrigens viele Fahrten in die Zentren."