Härtere Strafen für Raser - ja oder nein? Sagen Sie uns Ihre Meinung

In Baindt hat es in den frühen Morgenstunden in einem Stallgebäude mit mehr als 100 Rindern und Kälbern gebrannt. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

„Ein Großteil der Tiere konnte noch gerettet werden. Die genaue Zahl ist nicht bekannt, aber etwa 50 Tiere sind durch den Brand verendet“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Die verendeten Tiere sind offenbar noch vor Ort.

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte aus Baindt, Weingarten, Bad Waldsee und Baienfurt waren für die Rettungs- und ...