Hürdensprinter Fischer läuft Jahresbestzeit

Eric Fischer aus Weingarten hat bei den deutschen U23-Leichtathletik-Meisterschaften seine persönliche Jahresbestzeit über 110 Meter Hürden auf 15,33 Sekunden gesteigert. Diese Zeit reichte in einem der drei Halbfinals in Wetzlar allerdings nur zu Rang fünf, wodurch Fischer den Finaleinzug verpasste. Den Titel sicherte sich der Sindelfinger Stefan Volzer, der bereits den Halbfinallauf, in dem auch Fischer lief, gewonnen hatte.

Eric Fischer, der für die LG Welfen startet, hatte sich in Biberach für seine bereits vierte Teilnahme bei deutschen Titelkämpfen qualifiziert. Der in Bavendorf wohnende Fischer kam bereits mit 13 Jahren zur Leichtathletikabteilung des TV Weingarten und wurde von seiner Trainerin zusammen mit einer Gruppe gleichaltriger Athleten im Mehrkampf ausgebildet. Schon bald machte sich sein besonderes Talent über die Hürdenstrecke bemerkbar, sodass sich Fischer mehr und mehr auf diese Disziplin spezialisierte. Seine Grundschnelligkeit, seine Fähigkeit koordinative Aufgaben dynamisch umzusetzen sowie sein Wille, Training und berufliche Ausbildung miteinander zu verknüpfen, ließen ihn die vergangenen vier Jahren immer wieder die hohen Anforderungen zur Teilnahme an deutschen Jugend- beziehungsweise Juniorenmeisterschaften bewältigen. Dass es ihm dieses Jahr sogar gelang, sich so auf den Punkt vorzubereiten, dass er seine beste Leistung beim Saisonhöhepunkt abrufen konnte, brachte er nach dem Lauf mit einem befreiten Jubelschrei zum Ausdruck.

Wie Fischer seine weiteren Ziele im leichtathletischen Bereich stecken wird, ist noch nicht ganz klar – möglicherweise wird er sich wieder mehr dem Mehrkampf zuwenden und zusammen mit seinen Vereinskameraden im Herbst einen Mannschafts-Zehnkampf anvisieren. möglicherweise ist aber auch seine Hürdenkarriere nach diesem Höhepunkt noch nicht ganz beendet.