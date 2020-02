Hühnerbauer informiert über Paten-Huhn-Projekt

Seit drei Jahren gibt es die Solidarische Hühnergemeinschaft „Unser Familienhuhn“ in Ravensburg. Wie das Hofgut Hinterstrauben mitteilt, beginnt im April die vierte Hühner-Saison und neue Paten können in das Projekt einsteigen.

Am Sonntag, 1. März, informiert der Hühnerbauer Siegbert Gerster ab 14 Uhr auf dem Hofgut Hinterstrauben, Strauben 3/1, über das Paten-Huhn-Projekt. Dabei gibt es auch Gelegenheit in die Hühnerställe zu schauen und mit den Hühnern in Kontakt zu kommen. Nach dem Prinzip der Solidarischen Landwirtschaft übernehmen die Verbraucher die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für eine Legeperiode und erhalten im Gegenzug alle gelegten Eier. Wöchentlich können die Eier in den Abholdepots in Berg, Ravensburg, Oberhofen und Weingarten abgeholt werden, heißt es in der Mitteilung.

Ein weiterer Termin ist die Projekt-Info mit anschließender Budgetversammlungam am 7. März um 14 Uhr. Weitere Infos online unter www.unser-familienhuhn.de