Hügelsheim ist ein kleiner Angstgegner für den EV Ravensburg

Der EV Ravensburg trifft in der Eishockey-Regionalliga Südwest am Sonntag (18 Uhr, CHG-Arena) auf den ESC Hügelsheim. Das Spiel des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten ist die Spitzenbegegnung an diesem Wochenende. Drei Punkte liegt der EVR vor Hügelsheim. Die Oberschwaben könnten im Falle eines Erfolges zwischen sich und den Baden Rhinos ein ordentliches Polster legen. Zudem behielte Ravensburg bei einem Sieg Spitzenreiter Zweibrücken in Sichtweite.

Es wird aber schwer. Hügelsheim ist fast so etwas wie ein Angstgegner für die Ravensburger Mannschaft. Auch mit guten Leistungen war in der Vergangenheit kaum etwas zu holen. Allerdings sind die Nashörner vom Baden-Airpark ein bisschen aus dem Tritt geraten, was ungewohnte Heimniederlagen gegen Mannheim und Stuttgart belegen. Die Hügelsheimer um ihren tschechischen Stürmerstar Martin Vachal und seinen Nebenmann Graham Brulotte stellen dessen ungeachtet erneut das personell am stärksten besetzte Team der Regionalliga. Dazu gehört auch der aus Ravensburg stammende Constantin Haas, der mit Max Häblere das Torhüterduo bildet. In der ersten Begegnung in Hügelsheim sorgte Haas maßgeblich dafür, dass seine alten Mannschaftskameraden mit leeren Händen zurückfahren mussten.

Für den EVR wird es maßgeblich darauf ankommen, dass alle drei Reihen Torgefahr ausstrahlen. Das wurde beim 1:5 gegen Zweibrücken vermisst, als die Mannschaft zu ausrechenbar war. Der Auftritt zuletzt in Bietigheim gibt Mut. Philipp Heckenberger, nach langer Verletzung zurückgekehrter Center der zweiten Reihe, kommt immer besser in Schwung und sorgt dafür, dass die Gegner nicht nur auf die torgefährliche erste Ravensburger Formation aufpassen müssen. In der Abwehr hofft der EVR wieder auf Louis Delsor und Martin Wenter, die in Bietigheim passen mussten. Ob Leon Dona, der bei einem harten Schuss verletzt wurde, auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden.

Für das letzte Heimspiel in diesem Jahr hofft der EVR auf eine ansprechende Kulisse. Zwei Tage vor Heiligabend muss Ravensburg noch nach Heilbronn. Am 5. Januar kommt Verfolger Stuttgart. Gut möglich, dass dann ein erstes Endspiel um die Play-offs ansteht.