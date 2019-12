Härtetest für Elektrofahrräder in Ravensburg

Mit einem Elektrofahrrad-Verleih in Ravensburg und Umgebung möchten die Technischen Werke Schussental (TWS) die Mobilitätswende in der Region voranbringen. Am Freitag wurden vier der 16 geplanten Stationen eingeweiht – mit einer Probefahrt von Ravensburg nach Weingarten.

Gegen 10.30 Uhr machen sich alle Teilnehmer der Jungenfahrt bereit. Bei Schneefall und eisigen Temperaturen stehen alle Radler warm eingepackt am Ravensburger Bahnhof. Mit Schal, Mützen, dicken Jacken, Handschuhen und natürlich einem Fahrradhelm warten sie, bis es losgeht.

Den Startschuss für die Verleihstationen geben der TWS-Bereichsleiter für Prozessmanagement und Geschäftsentwicklung, Stefan Herzer, und sein Team, gemeinsam mit den beiden für Bausachen zuständigen Bürgermeistern der Städte Ravensburg und Weingarten, Dirk Bastin und Alexander Geiger. „Man muss die Mobilität mit anderen Augen sehen“, erklärt Bastin. Wichtig sei es, jederzeit mobil sein zu können. Mit den Verleihstationen sei das für jeden möglich. Zudem steigere das neue Angebot die Attraktivität der Kommune.

Das Mindestalter für die Nutzung eines Elektrofahrrads liegt bei 18 Jahren. Das Ausleihen erklärt sich in drei Schritten: anmelden, freischalten und losfahren. Schritt eins ist eine einmalige Registrierung auf der Mobilitätsplattform der TWS oder per App. Dort werden alle Verleihstationen sowie die zur Verfügung stehenden Fahrräder angezeigt. Schritt zwei ist das Aussuchen und Freischalten eines Elektrofahrrads. Der letzte Schritt ist dann aufsitzen und losfahren. Eine Gangschaltung gibt es nicht, es kann lediglich die elektrischeUnterstützung ein- und ausgeschaltet werden. Die Elektroräder können per App oder Mobilitätsplattform für 15 Minuten reserviert werden. „So vermeidet man es, an eine Station zu laufen und kein Fahrrad zu erwischen“, sagt Miriam Sepke-Vogt von den TWS.

Nachdem alle ein Elektrofahrrad haben, geht es nach einer kurzen Einweisung los. Das Anfahren mit einem Elektrofahrrad will gelernt sein. Wird zu fest in die Pedale getreten kann das nach hinten losgehen. Nach zwei bis drei Versuchen klappt aber auch das. Über die schneebedeckte Fahrbahn geht es dann quer über den Ravensburger Bahnhof – in Richtung Stadtgarten in Weingarten.

„Wir wollen, dass so viele Leute wie möglich die Verleihstationen nutzen“, sagt Jennifer Jungnitz, die sich um die Projektsteuerung bei den TWS kümmert. Aus diesem Grund sollen bis Ende nächsten Jahres insgesamt 16 Verleihstationen entstehen, dann können 128 Fahrräder angeboten werden. An den folgenden Standorten befinden sich bereits Stationen: Schmalegg (Schenkenstraße/Bushaltestelle), Weststadt (Mittelöschplatz), Ravensburg Bahnhof und am Stadtgarten in Weingarten. Im nächsten Jahr kommen folgende Standorte hinzu: Ravensburg (Escher-Wyss-Platz), Weißenau (Torplatz), Ravensburg (Eissporthalle), Weststadt (Rümelinstraße), Weingarten (Charlottenplatz) und Weingarten (Hochschulen).

Als Anreiz zur Nutzung ist der Service bis zum Ende nächsten Jahres kostenfrei. Anschließend werden Tarifverträge angeboten. „Es soll beispielsweise einen Tagestarif geben, gerade für Touristen“, erklärt Miriam Sepke-Vogt. Der Motor des Fahrrads unterstützt den Radler bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern.

Laut einer Studie des Umweltbundesamtes ist das Elektrofahrrad auf Strecken bis zu zehn Kilometern das schnellste Verkehrsmittel. Die Strecke von insgesamt vier Kilometern kann normalerweise in weniger als 15 Minuten zurückgelegt werden. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn, viel Gegenwind und schlechter Sicht dauert die Jungfernfahrt allerdings etwas länger. Erst nach einer knappen halben Stunde kommen alle wohlbehalten an der Verleihstation am Stadtgarten in Weingarten an.