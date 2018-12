Händler von Bares für Rares kommt nach Ravensburg

Zur Premiere des Rock-’n’-Roll-Flohmarkts in der Oberschwabenhalle in Ravensburg kommt ein bekannter Gast: Experte und Händler Ludwig Hofmaier aus der ZDF-Trödel-Show „Bares für Rares“. Wie die Veranstalter mitteilen, hat er sich mit einem großen Stand angemeldet und berät interessierte Besucher gern vor Ort, macht Schätzungen und gibt Autogramme.

Der Rock-’n’-Roll-Flohmarkt geht am Freitag und Samstag, 28. und 29. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Foyer der Oberschwabenhalle in Ravensburg über die Bühne. Verkauft wird alles, was zu einem Rock-’n’-Roll-Flohmarkt passt, wie zum Beispiel Schallplatten (Vinyl), CDs, Kassetten, Hefte, Noten, Plakate, Technik und Musikinstrumente sowie Kleinmöbel und Vintage aus den 1950er-, -60er-, -70er- und -80er-Jahren. An Kleidung gibt es alles, was den Lifestyle Rock, Punk, Rockabilly, Gothic und Vintage aller Art widerspiegelt.

Riesiger Mädels-Flohmarkt

Zeitgleich zum Rock-’n’-Roll-Flohmarkt findet ein riesiger Mädels-Flohmarkt zum Ausklang des Schnäppchenjahres statt. Dazu kommen rund 150 Ausstellerinnen in die Oberschwabenhalle. Laut Ankündigung bietet der Mädels-Flohmarkt all das, was die Frauenwelt begehrt: trendige Kleidung, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes und einzigartige Dinge im Vintage- und Retrolook. Frauen und Mädchen können an zahlreichen bunten Ständen nach hippen Teilen oder neuen Lieblingsstücken stöbern. Übrigens: Beim Mädels-Flohmarkt sind Frauen und Mädchen an beiden Tagen unter sich.