Häfler Schwimmer wie im Rausch – 31-mal Gold

Im Ravensburger Hallenbad hat der Internationale Sprintpokal über die 50-Meter- und 100-Meter-Distanzen stattgefunden. Die 24 Häfler Aktiven erschwammen sich 31 Goldmedaillen und weitere 56 Podiumsplatzierungen.

18 Vereine aus der Region meldeten 245 Aktive, die an den zwei Veranstaltungstagen über 1200 Starts absolvierten. Erfolgreichste Schwimmerin des SV Friedrichshafen war einmal mehr Sophia Küchle (2001), die zwischenzeitlich in allen vier Schwimmlagen siegfähig ist. Dies beweisen die neun Goldmedaillen in allen Lagen. Über 100-Meter-Freistil schwamm sie als Erste Häfler Schwimmerin unter einer Minute (59,79 Sekunden) und ebenso über 50-Meter-Freistil als erste unter 28 Sekunden (27,61 Sekunden). Zwei weitere Vereinsrekorde erreichte sie über 50-Meter-Brust (35,01 Sekunden) sowie über 50-Meter-Rücken, was über die Rückendistanz trotzdem Rang zwei bedeutete. Weitere Siege über 100-Meter-Schmetterling, 100-Meter-Rücken, 100-Meter-Brust sowie über 50-Meter-Schmetterling krönten ihre überragende Leistung.

Romy Kiefer (2009) siegte viermal (50-Meter-Freistil, 50-Meter-Brust, 50-Meter-Schmetterling und 50-Meter-Rücken). Jeweils drei Siege erkämpften sich Lisa Kinast im Jahrgang 2007 (50-Meter-Brust, 100-Meter-Brust und 100-Meter-Lagen) sowie Pauline Döschl im Jahrgang 2006 (10-Meter- Lagen, 100-Meter-Rücken, 100-meter-Freistil). Jeweils einem Sieg steuerten Juncal Cuñado (2007) über 100-Meter-Freistil, Annalena Maunz (2006) über 50-Meter-Freistil sowie Hannah Satow (2003) über 100-Meter-Rücken zum herausragenden Häfler Mannschaftsergebnis bei.

Bei den Jungs errang der Allrounder Owen Francis-Henrichsen (2008) fünf Siege über 100-Meter-Lagen, 50-Meter- und 100-Meter-Brust, 50-Meter-Schmetterling und 100-Meter- Freistil. Einmal Gold gewannen Finn Nestle (2008) über 100-Meter-Rücken sowie Lukas Klimt (2004) über 50-Meter-Schmetterling in sehr guten 30,15 Sekunden.

Zwei Goldmedaillen der Mädchen in der viermal 50-Meter-Freistil und viermal 50-Meter-Lagenstaffel vervollständigten die 31 Siege der SVF Aktiven.