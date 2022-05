Gymnasium St. Konrad erläuft Rekordsumme

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Schuljahr organisierte die SMV des Gymnasiums St. Konrad einen Spendenlauf – dieses Mal für die Opfer des Krieges in der Ukraine. „Dass wir unser großartiges Ergebnis von Oktober, bei dem 15000 Euro für die Flutopfer im Ahrtal zusammengekommen waren, nochmals so deutlich übertreffen, hätte keiner für möglich gehalten“, freut sich Magnus Grewe, einer der beiden Verbindungslehrer des Gymnasiums St. Konrad über den durchschlagenden Erfolg. „Wir wussten, dass die Spendenbereitschaft angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine hoch sein würde, aber dass wir mit einem zeitlich so geringen Abstand zum letzten Lauf gleich nochmal 6000 Euro mehr sammeln würden, war für uns umso überraschender“, ergänzt sein Kollege Tobias Weigold.

Beim Spendenlauf, der Ende März am Gymnasium stattfand, wurden insgesamt 20707 Euro gesammelt. Dabei musste von den Schüler*Innen der Klassen 5 bis 8 auf dem Sportplatz des Bildungszentrums und im angrenzenden Wald eine Strecke von rund 1,5 Kilometern zurückgelegt werden. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler, Sponsoren für ihre zurückgelegten Runden zu sammeln, war bereits während der Vorbereitungen spürbar. „Einige haben zwischen 10 und 20 Sponsoren gefunden, die sich dazu bereiterklärten, je gelaufener Runde einen Geldbetrag von fünf bis zehn Euro zu spenden“, berichtet Johannes Prinz, der Klassenlehrer in der 6a ist. Alleine in seiner Klasse kam eine Spendensumme von über 3500 Euro zusammen. Das Geld soll nun zu gleichen Teilen an die Ravensburger Organisation „Power-Bridge“ und an die Caritas gehen. Durch die Aufteilung erhofft sich die SMV des Gymnasiums den größtmöglichen Nutzen.

Begeistert über das Rekordergebnis ist auch Schulleiter Martin Wotke, denn es zeige, wie gut die Schulgemeinschaft funktioniere. „Es ist schön zu sehen, wie die SMV diesen Lauf in nur wenigen Tagen auf die Beine gestellt hat und welch fantastisches Ergebnis nun am Ende steht. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die Spendengelder möglichst schnell ankommen und den Menschen vor Ort wirklich helfen können.“