Gutes tun mit Mehlsack-Spartürmen fürs Rutenfest

Wer sich schon jetzt aufs Rutenfest vorbereiten will, kann ab sofort spezielle Spardosen fürs Rutengeld kaufen – und damit zugleich eine Werkstatt für behinderte Menschen in Brest unterstützen. Die Spardosen im Mehlsack-Design gab es bereits im Vorjahr. Neu im Sortiment sind jetzt Leuchttürme im Mehlsack-Design und dreistöckige Espressotassen-Türme mit Uhr und Staffelgiebel, die an Unter- und Obertor in Ravensburg erinnern.

KeramArt nennt sich die Werkstatt für behinderte Menschen, die Simon Blümcke sehr beeindruckt hat. Der Erste Bürgermeister erinnert sich an einen Besuch in Brest: „Die Leute in der Werkstatt waren superkompetent und hochsympathisch.“ Der Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS) pflegt eine Partnerschaft mit der Stadt in Weißrussland. Bisher hatte der GMS die Keramik-Werkstatt im Winter mit einem Heizkostenzuschuss unterstützt. Aber das sei „Hilfe von oben und nicht wertschätzend“, fand Blümcke. „Die brauchten Aufträge!“

Also hat er zusammen mit Egon Streicher, Geschäftsführer der OWB Oberschwäbische Werkstätten GmbH und in Brest auch mit dabei, überlegt: Welche Keramikprodukte wären in Ravensburg verkaufsfähig? Da lag es nahe, ans Rutenfest zu denken. Und an die Tradition, dass Großeltern, Onkeln und Tanten den Kindern Geld fürs Rutenfest zustecken. Das können die Kinder jetzt in Mehlsack-Spartürmen sammeln. Oder vielleicht will eine Firma ihren Mitarbeitern ein Rutengeld spendieren. Das kann sie jetzt stilvoll in weißblauen Keramik-Spartürmen überreichen.

„Das ist eine Superidee“, findet Dieter Graf, Vorsitzender der Ravensburger Rutenfestkommission (RFK). „Da stehen wir voll dahinter.“ Der RFK-Chef ist von den Mehlsack-Spardosen ebenso begeistert wie von den neuen Leuchttürmen und den Espressotassen-Türmen, die die Brester Keramiker zusammen mit OWB-Mitarbeitern entwickelt haben. 500 Brester Spardosen sind bereits im Vorjahr verkauft worden. In diesem Jahr haben die OWB 1000 Spardosen, 500 Leuchttürme und 200 Espressotassen-Türme bei KeramArt bestellt, berichtet OWB-Mitarbeiterin Alexandra Schwarz. Der Erlös kommt vollständig der Werkstatt für behinderte Menschen zugute.

Zusätzlich zum gemeinsamen Türme-Projekt gibt es jetzt erstmals einen Fachkräfte-Austausch, berichtet Christoph Hepperle. Im Ravensburger Amt für Schule, Jugend und Sport ist Hepperle für die Partnerschaft mit Brest zuständig. Zwei OWB-Mitarbeiter waren bereits kürzlich in Brest. Mitte Juni kommen Mitarbeiter der Brester Keramikwerkstatt nach Ravensburg. Beim Übersetzen hilft der Freundeskreis Brest.

Ob Türme-Projekt oder Fachkräfte-Austausch: Bürgermeister Blümcke lobt das große persönliche Engagement aller Beteiligten. Ihm war es wichtig, in Brest „ein Projekt auf Augenhöhe“ zu entwickeln. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit der Werkstatt für behinderte Menschen auch „eine kleine Schule der Zivilgesellschaft“ in Weißrussland.

Sparturm und Lichterturm kosten 14,99 Euro, der Turm mit den drei Espresso-Tassen 29,95 Euro. Die Espresso-Tassen sind erst ab Mitte Juni erhältlich. Verkauft werden die Keramik-Objekte in der Ravensburger Tourist-Information im Lederhaus, bei der Kaffeerösterei Cafésito am Gänsbühlcenter, in der Geschäftsstelle Ravensburg der Volksbank Ulm-Biberach, bei der Firma Thommel Hausrat sowie in den vier Wochen vor dem Rutenfest jeweils am Samstag auf dem Wochenmarkt.