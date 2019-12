Gutes tun mit alten Samrtphones

Die mobile Kommunikation bestimmt den Alltag. Handys, Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig. Das Umweltministerium weist darauf hin, dass diese Geräte auch eine Kehrseite haben, wie die Ravensburger Stadtverwaltung in einem Schreiben mitteilt. Um die Rohstoffe, die in ihnen stecken, werde vielerorts erbittert gekämpft. Unter der Gewalt leidet besonders die Zivilgesellschaft. Und der Abbau der seltenen Rohstoffe geht in vielen Ländern auf Kosten von Mensch und Umwelt, heißt es weiter.

Hier kommt die Handy-Aktion Baden-Württemberg ins Spiel. Sie verbindet Fragen der Auswirkungen des Konsumverhaltens mit Fragen des Welthandels und der internationalen Fertigungsprozesse der großen IT-Unternehmen. Die Aktion ist eine gemeinsame Initiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg, Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft und der Deutschen Telekom. Die Stadt Ravensburg macht hier aktiv mit: „Die Aktion setzt ein deutliches Zeichen für einen nachhaltigen Konsum, schont wertvolle Ressourcen und unterstützt nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Uganda, Kongo und Äthiopien“, schreibt dazu die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung.

Jeder in Ravensburg könne jetzt ein Teil dieser Aktion werden. Hierzu müssen die ungenutzten Handys, Smartphones und Tablets, eBook-Reader, sonstige Mobilfunkgeräte, die mit SIM-Karten genutzt werden sowie technisches Zubehör (Kopfhörer, Ladekabel et cetera) in an vielen Stellen bereit gestellten Sammelboxen geworfen werden. Die Akkus sollten dabei in den Geräten bleiben, lose Akkus dürfen nicht in die Box geworfen werden. SIM- und Speicherkarten sollten den Handys dagegen vorher entnommen werden. Die Daten auf dem Handy können gelöscht werden, indem im Handymenu die Funktion "auf Werkseinstellung zurücksetzen" gewählt wird.

Ganz neu sind hierfür jetzt 11 Sammelboxen an folgenden Standorten frei zugänglich bei der Stadtverwaltung Ravensburg aufgestellt:

aha-Jugendinformationszentrum im Kornhaus, Marienplatz 12

Neues Rathaus (Eingangsbereich), Seestraße 9

Rathaus (Freiwilligenagentur), Marienplatz 26

Technisches Rathaus (Eingangsbereich), Salamanderweg 22

Stadtkämmerei (Kasse und Steuer), Rudolfstraße 22

Baubetriebshof (Eingangsbereich), Goethestraße 28

Jugendhaus Mitte, Möttelinstraße 34

Rathaus in Oberhofen

Rathaus in Bavendorf

Rathaus in Schmalegg

Sind die Boxen voll, werden sie von der Stadt an das Handysammelcenter der Telekom Deutschland gesandt. Die anschließende Wiederverwertung der Geräte und das Elektrorecycling in Goslar werden überwacht und sind zertifiziert.

Auch die Löschung der Daten auf den gebrauchten Handys erfolgt nach dem aktuellen Stand der Technik und ist von der Dekra zertifiziert, heißt es.

Mit den Erlösen aus der Aktion werden drei nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt. So erhalten beispielweise Familien im Osten Ugandas die Möglichkeit ein größeres Einkommen durch die Anschaffung von Energiesparöfen, Wassertanks und an den Klimawandel angepasstes Saatgut zu erwirtschaften.