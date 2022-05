Gute Radler sind wieder am Start

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei akzeptablen äußeren Bedingungen veranstalteten die Gute Radler in Zusammenarbeit mit der RSG Meckenbeuren ihre erste Sponsorenausfahrt. Dabei konnten die Teilnehmer zwischen einer kürzeren Ausfahrt mit 60 Kilometern und einer längeren Tour mit 100 Kilometern wählen. Ziel war jeweils das schöne Hinterland zwischen Meckenbeuren und dem Bodensee. Schon seit vielen Jahren wird unsere erste Rennradausfahrt großzügig von der Firma Saikls in Meckenbeuren unterstützt. Somit kam ein stolzer Betrag von insgesamt 1500 Euro zusammen, der nun dem Ravensburger Verein Frauen und Kinder in Not e.V. zu Gute kommt. Von der Spende möchte der Verein Badeausrüstung wie zum Beispiel Badeanzüge oder Taucherbrillen anschaffen und auch die Eintritte ins Schwimmbad finanzieren. Zu Gute kommt diese Spende Frauen mit ihren Kindern, die hauptsächlich aufgrund von häuslicher Gewalt ihr vertrautes familiäres Umfeld verlassen mussten. Am Ende der Ausfahrt verwöhnte das Saikls-Team um Anni Dämpfle die Guten Radler wieder traditionell mit leckerem Kuchen und Getränken. Der Verein Radfahren für Kinder bedankt sich bei allen Beteiligten für einen tollen Saisonstart.